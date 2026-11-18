Ngày 18-11, các lực lượng tiếp tục tìm thấy thêm 11 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ngày 18-11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 18-11, công tác tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày 18-11 đã phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó có 5 bộ kèm theo di vật.

Như vậy sau khoảng 1 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2 tại công viên Lê Thị Riêng (từ ngày 15-10 đến ngày 18-11), các lực lượng tìm kiếm được 306 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 71 bộ có di vật kèm theo).

Lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 18-11, đã phát hiện, quy tập được 1.037 hài cốt liệt sĩ (378 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó, 1.004 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Dự kiến hoàn thành giai đoạn 2 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng trong tháng 11-2026 Trước đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo thành phố) vừa ban hành kế hoạch tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Theo Ban Chỉ đạo thành phố, việc tổ chức tìm kiếm, quy tập theo hình thức "cuốn chiếu", ưu tiên các khu vực vị trí thuận lợi làm trước, khu vực phức tạp triển khai sau. Đồng thời công tác cần được thực hiện theo phương châm "chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ". Khu vực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2 gồm khu B và phía sau nhà truyền thống trong công viên. Giai đoạn này dự kiến hoàn thành vào tháng 11- 2026.