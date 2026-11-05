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Kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng giai đoạn 2

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TRÍ ĐỨC
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TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Phương pháp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là một trong những nội dung được nêu rõ trong kế hoạch tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 tại công viên Lê Thị Riêng, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2026.

Dự kiến hoàn thành giai đoạn 2 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng trong tháng 11-2026 - Ảnh 1.

Các chiến sĩ đội K74 tỉ mỉ thực hiện tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo thành phố) vừa ban hành kế hoạch tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm tại các vị trí đã khảo sát, đồng thời mở rộng phạm vi thăm dò, phạm vi tìm kiếm, thực hiện ngay việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ khi phát hiện hài cốt.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình tìm kiếm, trước khi đưa phương tiện, kỹ thuật vào khu vực, cơ quan chức năng tiến hành rà phá vật liệu nổ toàn bộ bề mặt và chiều sâu nghi vấn, cắm biển báo an toàn.

Về phương pháp, các lực lượng sẽ sử dụng máy xúc cơ giới tiến hành bóc tách lớp bê tông trên bề đất mặt, diện tích đào tìm với độ sâu từ 40cm đến 50cm, chiều rộng 3m, theo chiều dọc.

Khi đến độ sâu tiệm cận tầng đất nguyên thổ hoặc có dấu hiệu thay đổi địa tầng, lực lượng quy tập tiến hành đào thủ công tỉ mỉ bằng xẻng, cuốc nhỏ và bay xây. Thực hiện bóc tách đất theo từng lớp mỏng 10 - 15cm, sàng lọc kỹ lưỡng từng tấc đất để tìm kiếm các mảnh di vật và hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban chỉ đạo thành phố, việc tổ chức tìm kiếm, quy tập theo hình thức "cuốn chiếu", ưu tiên các khu vực vị trí thuận lợi làm trước, khu vực phức tạp triển khai sau.

Đồng thời, công tác cần được thực hiện theo phương châm "chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ".

Khu vực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2 gồm khu B và phía sau nhà truyền thống trong công viên. Giai đoạn này dự kiến hoàn thành vào tháng 11- 2026.

Dự kiến hoàn thành giai đoạn 2 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng trong tháng 11-2026 - Ảnh 2.

Hiện nay, quy mô tìm kiếm trong công viên Lê Thị Riêng đã được mở rộng gấp nhiều lần - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ban chỉ đạo TP.HCM giao Bộ Tư lệnh TP, Công an TP, các sở ngành, UBND các phường xã và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch.

Trong đó, giao Bộ Tư lệnh TP.HCM chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hiện trường.

Bộ Tư lệnh TP cũng sẽ chủ trì tổ chức khảo sát thực địa mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xác định vị trí, quy mô, số lượng liệt sĩ tại các rãnh mộ mới.

Đơn vị sẽ lập hồ sơ hiện trường, biên bản khai quật, sơ đồ vị trí, hồ sơ di vật, mẫu sinh phẩm và các tài liệu chuyên môn phục vụ công tác xác minh, kết luận và xác định danh tính liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh thành phố cũng chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang bị, vật tư, dụng cụ chuyên dùng; tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hiện trường…

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, công tác tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định vào ngày 14-10.

Đợt 2 được triển khai từ 15-10 và đến ngày 5-11 đã phát hiện 228 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (trong đó 47 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 5-11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 959 hài cốt liệt sĩ (354 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó 926 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Các lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng bằng cách nào? - Ảnh 4.Mở rộng tìm kiếm sang vườn bạch đàn, liên tục tìm thấy nhiều hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm sang vườn bạch đàn tại công viên Lê Thị Riêng và liên tục tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ. Hôm nay 5-11, thêm 17 bộ hài cốt đã được phát hiện, quy tập.

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