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Hôm nay tìm thêm 39 hài cốt liệt sĩ, đã có 942 liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng

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LÊ PHAN
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LÊ PHAN
LÊ PHAN
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Hôm nay cơ quan chức năng phát hiện và quy tập 39 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, đây là ngày tìm thấy hài cốt liệt sĩ nhiều nhất từ trước đến nay.

Hôm nay tìm thêm 39 hài cốt liệt sĩ, đã có 952 liệt sĩ được thấy tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 4-11 - Ảnh: BTL

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 4-11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Trong ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó có 17 bộ hài cốt kèm theo di vật. Đây là ngày tìm thấy nhiều liệt sĩ nhất từ khi bắt đầu chiến dịch.

Đến nay, TP.HCM đã tổ chức 2 đợt tìm kiếm tại công viên này.

Đợt 1, tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B.

Lũy kế từ ngày 15-10 đến ngày 4-11 (đợt 2), đã phát hiện, tìm kiếm, quy tập được 211 bộ hài cốt liệt sĩ, có 45 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, từ ngày 23-6 đến hết ngày 4-11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 942 hài cốt liệt sĩ (352 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng. 

Trong đó, 909 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.

TP.HCM sẽ cải tạo, chỉnh trang công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm

Cải tạo, chỉnh trang công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm là nội dung đáng chú ý trong kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM vừa được UBND TP.HCM ban hành.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ cải tạo, chỉnh trang quảng trường Vinh Quang kết hợp giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo.

Xây mới, nâng cấp, sửa chữa hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền đài tưởng niệm liệt sĩ được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang.

Hôm nay tìm thêm 39 hài cốt liệt sĩ, đã có 952 liệt sĩ được thấy tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.Công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng: 'Nên thi thiết kế vì công trình mang tính biểu tượng cho khu vực'

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, kiến trúc sư (KTS) Ngô Viết Nam Sơn nói rất ủng hộ, đây là một chủ trương tốt vì công viên này gắn liền với những sự kiện lịch sử đáng ghi nhận: 'Việc chuyển đổi vừa là hành động tri ân, vừa góp phần thể hiện bản sắc văn hóa khu vực và làm đa dạng thêm không gian đô thị của TP.HCM'.

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LÊ PHAN - TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: Bộ Tư lệnh TP. HCM Công viên văn hoá Lê Thị Riêng hài cốt liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng

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