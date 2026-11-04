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Dân báo tin vị trí nghi có mộ ở bờ ruộng, bộ đội tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Từ thông tin người dân cung cấp về những phần mộ nằm ở khu vực bờ ruộng cũ, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật tại xã Nam Phước.

Dân báo tin có mộ ở bờ ruộng, bộ đội khai quật 4 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 2.

Lễ truy điệu, an táng 4 liệt sĩ vừa được tìm thấy tại xã Nam Phước - Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Phước

Ngày 4-11, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết lễ truy điệu, an táng 4 liệt sĩ vừa được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước.

Việc mai táng 4 liệt sĩ nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được của TP Đà Nẵng lên 138 (tính tới sáng 4-11).

Trước đó, người dân địa phương cung cấp thông tin về 4 phần mộ nghi là cán bộ, chiến sĩ quân ta hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại khu vực bờ ruộng cũ thuộc thôn Phước Xuyên, xã Nam Phước.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Phước báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng để phối hợp khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm.

Do địa hình khu vực đã thay đổi nhiều sau hàng chục năm, việc xác định vị trí các phần mộ gặp không ít khó khăn.

Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng quân sự địa phương đã tìm thấy, cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật kèm theo.

Dân báo tin có mộ ở bờ ruộng, bộ đội khai quật 4 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 3.

Các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước - Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Phước

Ngày 2-11, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. 4 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, mùa khô 2025 - 2026 toàn Quân khu 5 tìm kiếm, quy tập 481 hài cốt liệt sĩ.

Riêng giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm", từ ngày 15-3 đến 1-11, các lực lượng quy tập 390 hài cốt liệt sĩ trong nước, 6 tại Lào và 35 tại Campuchia.

Quân khu và các địa phương tiếp nhận gần 1.300 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trong đó đã khảo sát, xác minh, xử lý 820 thông tin.

Người dân Đà Nẵng báo tin vị trí nghi có mộ ở bờ ruộng, bộ đội tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 3.Quân khu 5 đang xác minh thông tin liệt sĩ trận Mậu Thân 1968 và 1972

Giai đoạn 1 chiến dịch "500 ngày đêm", Quân khu 5 đã tìm kiếm, quy tập 431 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, đồng thời bàn giao hơn 24.000 mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

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THÁI BÁ DŨNG
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    Chủ đề: Bộ tư lệnh Quân khu 5 liệt sĩ xã Nam Phước ADN Đà Nẵng

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