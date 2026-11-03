Quân khu 5 đang xác minh thông tin liệt sĩ trận Mậu Thân 1968 và 1972

Quân khu 5 khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt 1 Chiến dịch 500 ngày đêm - Ảnh: DƯƠNG TÂY

Sáng 3-11, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch "500 ngày đêm".

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, mùa khô 2025-2026, toàn Quân khu 5 tìm kiếm, quy tập 481 hài cốt liệt sĩ. Riêng giai đoạn 1 chiến dịch "500 ngày đêm" từ ngày 15-3 đến 1-11, các lực lượng quy tập 390 hài cốt liệt sĩ trong nước, 6 tại Lào và 35 tại Campuchia.

Quân khu và các địa phương tiếp nhận gần 1.300 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trong đó đã khảo sát, xác minh, xử lý 820 thông tin.

Đến ngày 15-9, năm tỉnh, thành phố trên địa bàn hoàn thành khai quật, lấy mẫu theo kế hoạch tại 416 nghĩa trang liệt sĩ.

Trong 57.368 ngôi mộ được triển khai, có 33.423 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Các địa phương đã bàn giao 24.118 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để xét nghiệm ADN, đồng thời thu nhận 14.758 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

Qua đó, 45 liệt sĩ được xác định thông tin, danh tính và thông báo kết quả đến thân nhân.

TP Đà Nẵng truy điệu, an táng liệt sĩ được cất bốc ở xã Thăng Trường - Ảnh: BÁ DŨNG

Tuy nhiên, đánh giá chung thì kết quả quy tập vẫn thấp so với chỉ tiêu chiến dịch. Theo kết luận địa bàn đợt 1, trên địa bàn Quân khu 5 còn khoảng 29.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình thay đổi, nhân chứng ngày càng ít và thông tin về nơi an táng chưa đầy đủ.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa ghi nhận Quân khu 5 hoàn thành trước thời hạn kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đồng thời chủ động bổ sung lực lượng tìm kiếm tại Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Thiếu tướng Hòa đề nghị các địa phương rà soát chỉ tiêu, tập trung xác minh nguồn tin có cơ sở, phối hợp chia sẻ hồ sơ và tránh trùng lặp địa bàn tìm kiếm.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu đẩy nhanh xác minh thông tin, số hóa hồ sơ liệt sĩ, lập hồ sơ riêng đối với các khu vực nghi có mộ tập thể.

Trước mắt, các lực lượng tập trung xác minh những địa điểm liên quan đến các trận đánh dịp Tết Mậu Thân 1968 và năm 1972.

Giai đoạn 2, Quân khu 5 đặt mục tiêu quy tập 999 hài cốt liệt sĩ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Riêng mùa khô 2026-2027, phấn đấu quy tập trên 100 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia. Dịp này, Chính ủy Quân khu 5 tặng bằng khen cho 13 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.