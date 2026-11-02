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Đà Nẵng tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm, di vật có bông tai vàng khắc chữ 'NT'

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Ngày 2-11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS xã Quế Sơn cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long, xã Quế Sơn.

Đà Nẵng tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm, bên cạnh có bông tai vàng tây mang chữ 'NT'. - Ảnh 1.

Các di vật được tìm thấy ở vị trí khai quật - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Trung tá Mai Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng), cho biết qua thời gian các hài cốt đã phân hủy nhiều; một số chỉ còn những mảnh xương nhỏ, vụn; một trường hợp thu được mẫu hài cốt.

Cùng với hài cốt, đội tìm thấy nhiều di vật như: 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh.

Đáng chú ý, có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ "NT".

Đà Nẵng tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm, bên cạnh có bông tai vàng tây mang chữ 'NT'. - Ảnh 2.

Nút áo, bông tai màu vàng có dòng chữ "NT" được tìm thấy ở vị trí khai quật - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Theo ông Nguyễn Thái Quá (75 tuổi, trú tại thôn Thuận Long), năm 1967 khi tham gia ngụy trang công sự ở trận địa khu vực này, ông nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn.

Sau đó, đối phương bắn pháo tập kích vào khu vực hầm. Ông nghi các bộ đội bị ngạt và hy sinh bên trong.

Một người dân từng canh tác tại đây cũng cung cấp thông tin đã phát hiện xương người khi mở cửa vào hầm, sau đó lấp cửa hầm lại.

Qua tìm hiểu bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là thông tin để tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Đà Nẵng tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm, bên cạnh có bông tai vàng tây mang chữ 'NT'. - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đang mở rộng hố khai quật - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Theo Bộ CHQS TP Đà Nẵng, tính tới nay giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm đang được thực hiện quyết liệt với hàng trăm hài cốt đã được cất bốc. Đà Nẵng được Quân khu 5 giao chỉ tiêu cất bốc, khai quật 390 hài cốt. Hiện có khoảng hơn 1.000 tin báo, trong đó có nhiều vị trí nghi có mộ tập thể đang được các cơ quan xác minh.

Đà Nẵng tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm, bên cạnh có bông tai vàng tây mang chữ 'NT'. - Ảnh 4.Thưởng cho người cung cấp thông tin, chăm sóc hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

Gần đây, nhiều người cung cấp thông tin giúp cất bốc mộ liệt sĩ đã nhận được khen thưởng từ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng. Thông tin này khích lệ rất lớn, góp phần thúc đẩy kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

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    Chủ đề: Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng thông tin liệt sĩ Di vật liệt sĩ Quân khu 5 Đà Nẵng

    Dòng sự kiện: 'Chiến dịch 500 ngày đêm' đón các anh trở về

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