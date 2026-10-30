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Thưởng cho người cung cấp thông tin, chăm sóc hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Gần đây, nhiều người cung cấp thông tin giúp cất bốc mộ liệt sĩ đã nhận được khen thưởng từ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng. Thông tin này khích lệ rất lớn, góp phần thúc đẩy kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Nhiều người cung cấp thông tin liệt sĩ ở Đà Nẵng được nhận bồi dưỡng hàng chục triệu đồng - Ảnh 2.

Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng An trao bồi dưỡng cho ông Nguyễn Thuấn - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Ngày 30-10, Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng An (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tổ chức lễ biểu dương, trao chế độ khen thưởng 5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Thuấn (ở tổ 8, thôn Phước Long) vì thành tích trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trước đó, ông Thuấn đã báo tin về một vị trí có hài cốt liệt sĩ. Các đơn vị tổ chức khai quật và tìm thấy một hài cốt.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng An, ngoài ông Thuấn, nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin nên tới nay đơn vị nhận được rất nhiều nguồn tin báo.

Trong đó, một vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ đã được tích cực xác minh, đối chiếu để khi đủ điều kiện sẽ tổ chức hội thảo, cất bốc.

Xác nhận với Tuổi Trẻ về thông tin khen thưởng nhằm khích lệ, động viên người dân, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết thời gian qua cũng tổ chức khen thưởng theo quy định cho một số người cấp tin có giá trị.

Ông Võ Đình Thế - người lo hương khói, chăm sóc 17 liệt sĩ lâu nay ở xã Thu Bồn, cũng vừa nhận số tiền 20 triệu đồng kèm bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

"Tôi đã nhận được khen thưởng từ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng. Ngoài tiền mặt, tôi cũng được thông tin sẽ được nhận nhiều chế độ chính sách đi kèm.

Đây là điều rất khích lệ và chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời từ các đơn vị" - Thế nói.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, mức khen thưởng khá lớn này được thực hiện theo quy định mới ban hành.

Tại điểm a, mục 4, Điều 5, Nghị định 281 năm 2025 ngày 29-10-2025 về việc quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (có hiệu lực từ 1-1-2026) có đề cập các chế độ chính sách.

Nhiều người cung cấp thông tin liệt sĩ ở Đà Nẵng được nhận bồi dưỡng hàng chục triệu đồng - Ảnh 3.

Ông Võ Đình Thế (áo đen) cùng Thượng tá Hoàng Quốc Bảo - Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng - và cán bộ chiến sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ đưa về nơi an táng - Ảnh: BÁ DŨNG

Người cung cấp thông tin chính xác giúp tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ được bồi dưỡng 5 triệu đồng; mức 10 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ đơn hoặc mộ tập thể có từ 2 đến 5 hài cốt liệt sĩ.

Ngoài ra, người cung cấp thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ đơn hoặc mộ tập thể có từ 6 hài cốt liệt sĩ trở lên được nhận bồi dưỡng 20 triệu đồng. Ông Võ Đình Thế - người nhận chăm sóc 17 hài cốt liệt sĩ - được nhận ở mức này.

Người có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp thông tin chính xác để tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Hiện Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đang tiếp nhận hàng ngàn mẩu tin về hài cốt liệt sĩ, trong đó có nhiều khu mộ tập thể. Các cơ quan, đơn vị đang tích cực, thận trọng xác minh trước khi cất bốc.

Nhiều người cung cấp thông tin liệt sĩ ở Đà Nẵng được nhận bồi dưỡng hàng chục triệu đồng - Ảnh 4.Cơ quan chức năng khảo sát đồi keo nghi chôn nhiều hài cốt liệt sĩ tại Đà Nẵng

Tại hội thảo xác minh thông tin liên quan đến 200 hài cốt trận đánh năm 1968 được chôn cất trên điểm cao Ngok Tavat (xã Phước Năng, TP Đà Nẵng), nhân chứng và các nguồn tư liệu lịch sử có nhiều điểm chưa thống nhất.

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    Chủ đề: mộ liệt sĩ hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng Đà Nẵng chiến dịch 500 ngày đêm

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