Công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng: 'Nên thi thiết kế vì công trình mang tính biểu tượng cho khu vực'

TP.HCM sẽ cải tạo, chỉnh trang công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm, dự kiến hoàn thành trước ngày 27-7-2027 - Ảnh: THUẬN VĂN

Thông tin TP.HCM sẽ cải tạo, chỉnh trang công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm tiếp tục nhận được chia sẻ, góp ý của giới chuyên gia, những người yêu văn hóa.

Thiết kế công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng không nên đi theo lối mòn

Tuy nhiên chuyên gia lưu ý khi tổ chức lại công viên văn hóa thành công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng, cần quan tâm tới việc công viên hiện nằm ở khu vực dân cư rất đông đúc và đang thiếu hụt không gian xanh, mặt nước. Trong quá trình cải tạo, chỉnh trang, tinh thần chung là không nên bỏ qua vai trò phục vụ cộng đồng.

Theo ông, công viên cần được định hình tích hợp cả chức năng tưởng niệm lẫn chức năng công viên cây xanh, mặt nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nói thêm, thành phố cần lập một kế hoạch và chương trình cải tạo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

"Khi quy hoạch, không nên bê tông hóa quá nhiều, thay vào đó lấy mảng xanh và mặt nước làm chủ đạo", ông gợi ý.

Trong khi đó với chức năng tưởng niệm, cần một không gian trang trọng, có tính tích hợp: vừa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, vừa tưởng niệm anh hùng - liệt sĩ Lê Thị Riêng, đồng thời thể hiện hành động tri ân lịch sử vì nơi đây từng là khu vực nghĩa trang Chí Hòa.

Song song đó, công viên vẫn phải đóng vai trò là lá phổi xanh và cung cấp không gian sinh hoạt cho người dân. Kiến trúc sư cho rằng "giữa khu vực yên tĩnh, trang nghiêm và khu vực sinh hoạt cộng đồng nên có một khoảng không gian xanh "đệm" để chuyển tiếp".

Người dân dâng hương tại khu tưởng niệm liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: PHƯƠNG PHƯƠNG

Ông Ngô Viết Nam Sơn cũng bày tỏ thêm, khi lập quy hoạch cải tạo, chỉnh trang cần giải quyết các vấn đề hạ tầng như: kết nối thuận tiện với tuyến metro đang xây dựng, bổ sung hệ thống bãi xe (có thể tính đến bãi xe ngầm) và tổ chức lại giao thông nội bộ cho hợp lý.

Chuyên gia này cho rằng công viên nên được phát triển theo mô hình công viên mở, không xây hàng rào để tạo sự thân thiện với không gian đô thị xung quanh, đồng thời nhấn mạnh thêm lần nữa cần bảo tồn thảm xanh hiện hữu và nâng tầm diện tích mặt nước.

"Về mặt kiến trúc, thiết kế công viên tưởng niệm không nên đi theo lối mòn cũ như dựng tượng đài quá lớn hay làm các mảng bê tông vạn trường. Thay vào đó, cần hòa hợp vào thiên nhiên, mảng xanh, hướng đến sự tưởng niệm sâu lắng và nhẹ nhàng để đạt hiệu quả cao hơn", ông nói "thành phố nên tổ chức một cuộc thi thiết kế vì đây là công trình mang tính biểu tượng cho khu vực".

Tính đến nay đã có 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Từ những manh mối mơ hồ qua các bức ảnh kết hợp với lời kể nhân chứng, phương pháp khoa học, các liệt sĩ đã được tìm thấy sau hàng chục năm nằm dưới đất mẹ.

Một điểm nhấn của tương lai Thời gian qua công viên số 1 Lý Thái Tổ (hay còn gọi là công viên Giọt nước) nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Việc có thêm công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng góp phần tạo nên một hệ sinh thái không gian văn hóa mới của thành phố ra sao? Ông Sơn cho rằng TP.HCM có lịch sử hơn 300 năm, hành động tưởng niệm và ghi nhớ giá trị của tiền nhân sẽ làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân. Công viên nằm trên trục đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc chuỗi phát triển của tuyến metro số 2 đang được xây dựng. Trong tương lai, đây có thể trở thành một điểm nhấn văn hóa quan trọng dọc theo tuyến giao thông này. Theo ông, khi phát triển đô thị theo mô hình định hướng giao thông công cộng (TOD), thành phố không chỉ xây dựng nhà ở mà còn cần phát triển hệ thống tiện ích và công trình công cộng mang bản sắc văn hóa, trong đó công viên Lê Thị Riêng giữ vai trò quan trọng.