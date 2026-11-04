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Cà Mau phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ

tác giả
THÁI LŨY
THÁI LŨY
THÁI LŨY

Ngày 4-11, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cho hay vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập thêm hài cốt liệt sĩ thứ 4 tại trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ.

Cà Mau phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ - Ảnh 1.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau vừa tìm kiếm, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ bên trong trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ - ẢNH: QK9

Trước đó, từ ngày 28 đến 29-10, Đội tìm kiếm, quy tập cũng đã tìm thấy, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Hài cốt được phát hiện trong khu vực phòng làm việc trụ sở UBND xã Tân Bằng trước đây. 

Tính đến nay, trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc và quy tập trên địa bàn là 16 hài cốt.

Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ. Trụ sở này hiện nay bỏ trống (rộng khoảng 1.000m²), thuộc ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.

Theo lời kể của nhân chứng là cựu chiến binh xã Biển Bạch, trong chiến tranh, nơi đây từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. 

Đồng thời, trước năm 1970, khu vực trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ là nghĩa trang tạm, nơi chôn cất nhiều liệt sĩ hy sinh thời điểm này.

Từ thông tin khảo sát thu thập được và lời kể của nhân chứng địa phương, khu vực nghĩa trang tạm Tân Bằng trước đây có khoảng 50-60 phần mộ liệt sĩ. 

Thời điểm khoảng năm 1985, chính quyền địa phương đã tổ chức quy tập được hơn 30 phần mộ. Tuy nhiên, do địa hình nơi này thời chiến tranh từng bị san bằng, thay đổi nên công tác quy tập, cất bốc gặp nhiều khó khăn.

Đến thời điểm năm 2004, trong quá trình xây dựng trụ sở UBND xã Tân Bằng, lực lượng thi công tiếp tục phát hiện được 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong số này 5 bộ hài cốt đã được thân nhân tiếp nhận, 6 bộ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thới Bình cũ.

Quá trình tìm kiếm trong nhiều năm qua, dù nhiều lần rà soát các vị trí nghi ngờ nhưng không phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ. Nhưng với quyết tâm cao, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, hiện nay vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, kiên trì rà soát từng vị trí, với quyết tâm không để sót bất kỳ hài cốt liệt sĩ nào còn nằm lại trong lòng đất để sớm đưa các anh trở về với đất mẹ, về bên đồng đội và gia đình sau bao năm chờ đợi.

Cà Mau phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ - Ảnh 1.Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ

Ngày 3-11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 9 tổng kết công tác và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

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    Chủ đề: tìm kiếm nghĩa trang liệt sĩ hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau Tân Bằng

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