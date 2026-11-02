Cần Thơ mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bên trong UBND xã Đông Phước

Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ đang tiếp tục tìm kiếm bên trong UBND xã Đông Phước - Ảnh: CTV

Ngày 2-11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ cho biết đang tiếp tục khai quật trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo thông tin nhân chứng cung cấp.

Trước đó, ông Trần Văn Ca (81 tuổi, cựu chiến binh, ngụ xã Đông Phước) cho biết đầu năm 2006, khi xây dựng trụ sở UBND xã Đông Thạnh (nay là xã Đông Phước), ông nghe nhà thầu thông tin phát hiện khoảng 30-40 bộ hài cốt tại khu vực bờ ranh giáp đất nhà dân, phía sau Phòng Văn hóa - Xã hội.

Một số hài cốt có quấn cao su màu xanh, nghi là hài cốt liệt sĩ, du kích địa phương. Sau đó, số hài cốt này được đưa vào quách, lu riêng biệt và chôn lại tại khu vực bờ ranh trong khuôn viên trụ sở UBND xã. Ông Hồ Thành Công, khi đó là bí thư chi bộ ấp Phước Tiến, trực tiếp tham gia bốc và chôn cất.

Sau khi nghe thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Ca đã cung cấp lại vị trí này cho cơ quan chức năng.

Theo chính quyền địa phương, khu đất xây dựng trụ sở UBND xã Đông Phước trước đây là Nghĩa trang liệt sĩ Ông Hoạch, được xây dựng khoảng năm 1930, có diện tích hơn 2.000m².

Trong giai đoạn 1988-1989, nghĩa trang được sửa chữa, nâng cấp. Theo thông tin nhân chứng, thời điểm đó địa phương ghi nhận hơn 300 bộ hài cốt tại nghĩa trang và tiếp nhận thêm 20 bộ hài cốt từ Nghĩa trang Đông Sơn (nay thuộc xã Phú Hữu). Khoảng năm 1997, toàn bộ số hài cốt được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ (nay thuộc phường Cái Răng). Trong đó có 8 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia được chuyển về, hơn 100 hài cốt chưa xác định được danh tính.

Từ thông tin nhân chứng và quá trình xác minh, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành giai đoạn 1, tìm thấy 43 hài cốt tại khu vực trụ sở UBND xã.

Hiện lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại những khu vực ngoài sân, khuôn viên và nơi mới làm nền. Các công trình đã xây dựng được loại khỏi phạm vi khai quật do trước đó đã được rà soát.

Chính quyền xã Đông Phước cho biết sẽ phối hợp, hỗ trợ tối đa lực lượng tìm kiếm. Nếu phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ, địa phương sẽ bố trí địa điểm làm việc khác để tạo điều kiện mở rộng phạm vi khai quật.