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Tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ được bọc trong 2 lớp võng dù

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Từ thông tin của nhân chứng và quá trình khảo sát, Đội K51 cùng lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy, quy tập hài cốt một nữ liệt sĩ tại xã Hòa Mỹ. Hài cốt được bọc trong hai lớp võng dù cùng nhiều di vật.

Tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ được bọc trong 2 lớp võng dù - Ảnh 1.

Hài cốt nữ liệt sĩ được đưa về Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hòa Mỹ - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Ngày 31-10, Đội K51 thuộc Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Mỹ quy tập 1 hài cốt nữ liệt sĩ tại khu vực gò Bến Đá, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ.

Theo thông tin từ ông Dương Thanh Tu (63 tuổi, trú thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ), trước đây ông Trần Công Thành (thường gọi Bốn Thành, quê xã Hòa Mỹ), người tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương, từng trực tiếp chôn cất ba liệt sĩ hy sinh năm 1966. Trong đó có chị gái ông Tu là liệt sĩ Dương Thị Bảnh.

Sau này phần mộ liệt sĩ Dương Thị Bảnh và một liệt sĩ khác đã được thân nhân quy tập về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Riêng một nữ liệt sĩ chưa rõ tên tuổi, quê quán vẫn nằm lại nơi đây.

Theo lời kể của ông Thành, nữ liệt sĩ bị trúng bom cháy tại xã Hòa Thịnh, được đồng đội đưa đến Bệnh xá Suối Đá, thôn Suối Phẩn (nay là thôn Mỹ Thành) cứu chữa. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà đã hy sinh và được chôn cất gần hai liệt sĩ trước đó.

Từ đó ông Thành và ông Tu thường xuyên chăm sóc phần mộ. Khoảng 5 năm trước, ông Thành qua đời, ông Tu tiếp tục hương khói, trông nom nơi an nghỉ của liệt sĩ.

Thông tin về phần mộ được cựu chiến binh Nguyễn Bá Thuyết (trú phường Tuy Hòa) tiếp nhận thông qua hoạt động kết nối tìm kiếm đồng đội và chuyển đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Mỹ.

Từ nguồn tin này, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp Đội K51 nhiều lần tổ chức khảo sát, gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu thông tin để xác định vị trí chôn cất.

Tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ được bọc trong 2 lớp võng dù - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng trên đường vào điểm chôn cất nữ liệt sĩ - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ được bọc trong 2 lớp võng dù - Ảnh 3.

Hài cốt nữ liệt sĩ được phát hiện bọc trong hai lớp võng dù - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Tại buổi khai quật ngày 30-10, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt được bọc trong hai lớp võng dù, cùng nhiều di vật như cúc áo quần, khăn voan, tất chân... Đối chiếu với thông tin nhân chứng và các di vật tìm thấy, bước đầu xác định đây là hài cốt nữ liệt sĩ.

Các lực lượng đã quy tập, đồng thời lấy mẫu phục vụ giám định ADN theo quy định.

Hiện hài cốt liệt sĩ được bảo quản, thờ cúng tại phòng thờ Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hòa Mỹ, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ được bọc trong 2 lớp võng dù - Ảnh 4.Thưởng cho người cung cấp thông tin, chăm sóc hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

Gần đây, nhiều người cung cấp thông tin giúp cất bốc mộ liệt sĩ đã nhận được khen thưởng từ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng. Thông tin này khích lệ rất lớn, góp phần thúc đẩy kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

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MINH CHIẾN
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    Chủ đề: hài cốt liệt sĩ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ xã Hoà Mỹ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoà Mỹ

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