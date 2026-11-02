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Đào móng xây nhà, phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng di vật bộ đội

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Trong lúc đào móng xây nhà tại xã Sa Loong (tỉnh Quảng Ngãi), người dân phát hiện những mảnh xương nghi hài cốt liệt sĩ. Sau đó cơ quan chức năng tìm thấy thêm bình tông và một số di vật.

Đào móng xây nhà, phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng di vật bộ đội - Ảnh 1.

Vị trí mà ông Lê Quang Anh phát hiện hài cốt liệt sĩ khi đào móng nhà - Ảnh: S.L.

Ngày 2-11, Ban Chỉ huy quân sự xã Sa Loong (Quảng Ngãi) cho biết đã tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Văn Minh, sau khi người dân phát hiện dấu tích nghi hài cốt trong lúc đào móng xây nhà.

Trước đó, chiều 30-10, trong quá trình xây dựng nhà ở, gia đình ông Lê Quang Anh (ở thôn Văn Minh) phát hiện một số mảnh xương cùng những dấu hiệu nghi liên quan đến hài cốt liệt sĩ nên trình báo chính quyền địa phương.

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Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Sa Loong báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời cử lực lượng đến hiện trường tổ chức kiểm tra, khai quật và tìm kiếm.

Đến sáng 1-11, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ, gồm một xương đùi dài 10,5cm, hai mảnh xương dài 4cm cùng nhiều mảnh xương vụn.

Đáng chú ý, tại khu vực này, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một bình tông bộ đội và một thanh sắt nghi là dao găm hoặc lưỡi lê. Những di vật này được đánh giá có giá trị trong quá trình xác minh, tìm hiểu thông tin về liệt sĩ.

Đào móng xây nhà, phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng di vật bộ đội - Ảnh 2.

Bình tông cùng một số di vật, xương... được tìm thấy - Ảnh: S.L.

Sau khi cất bốc, hài cốt được đưa về hội trường Ban Chỉ huy quân sự xã Sa Loong để bảo quản, thực hiện các nghi lễ theo quy định.

Ban Chỉ huy quân sự xã Sa Loong đã xây dựng kế hoạch mở rộng khu vực tìm kiếm tại vị trí phát hiện hài cốt, báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xem xét, phê duyệt.

Hiện danh tính liệt sĩ chưa được xác định. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, tìm kiếm và thu thập thông tin nhằm phục vụ công tác xác minh, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đào móng xây nhà, phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng di vật bộ đội - Ảnh 4.Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh xá bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng công tác

Sau 3 ngày tìm kiếm tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu giai đoạn 1971 - 1972), xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật chiến trường.


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TRẦN MAI
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    Chủ đề: liệt sĩ hài cốt đào móng quân sự Quảng Ngãi

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