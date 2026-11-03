Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ

Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9 - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: QK 9

Tính đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và các địa phương trên địa bàn đã tìm kiếm, quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm (đạt 78,06% chỉ tiêu chiến dịch).

Đáng chú ý, các đội quy tập của quân khu đã tìm kiếm được 364 hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Campuchia, 768 hài cốt liệt sĩ trong nước, trong đó xác định được danh tính của 6 liệt sĩ.

Theo đánh giá, một trong những kết quả nổi bật là Quân khu 9 và các địa phương hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ, với 41.231 mộ được rà soát và tổ chức lấy mẫu. Hiện tại đã bàn giao 32.010 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN (trong số này có 47 mẫu lấy từ các mộ liệt sĩ bên ngoài nghĩa trang).

Trong chiến dịch công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về mộ liệt sĩ được tăng cường với hơn 500 thông tin có giá trị được các đơn vị tiếp nhận; qua đó xác minh để phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong chiến dịch, trên cơ sở biên bản thỏa thuận của hai Chính phủ đã ký kết, Ban Chỉ đạo Quân khu 9 cùng các tỉnh An Giang, Đồng Tháp đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ sang Campuchia thăm, ký kết biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027.

Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang của TP Cần Thơ - Ảnh: T.L.

Qua sơ kết chiến dịch, Quân khu và 5 tỉnh đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 157 tập thể và 647 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9 - nhấn mạnh: "Những kết quả đạt được trong thời gian qua thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Quân khu 9 bàn giao mẫu sinh phẩm để vận chuyển bằng máy bay quân sự đi giám định ADN tại Hà Nội - Ảnh: QK 9

Những nỗ lực của các đơn vị đã góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Chính ủy Quân khu 9 yêu cầu sắp tới các đơn vị, địa phương của quân khu tiếp tục nỗ lực hơn nữa khắc phục những hạn chế, tồn tại để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch năm 2027, Ban Chỉ đạo Quân khu 9 và các địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước; đẩy nhanh giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu quy tập 1.450 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.