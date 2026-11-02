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19 ngày tìm thấy thêm 160 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

tác giả
LÊ PHAN
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LÊ PHAN
LÊ PHAN
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Sau lễ truy điệu diễn ra vào ngày 14-10, cơ quan chức năng tiếp tục tập trung mở rộng tìm kiếm. Và sau 19 ngày đã thấy thêm 160 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

19 ngày tìm thấy thêm 160 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã mở rộng lên phần đồi nhân tạo - Ảnh: BTL

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 2-11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Trong ngày đã tìm thấy thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Như vậy tại công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra 2 đợt tìm kiếm, quy tập.

Đợt 1 tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 từ ngày 15-10 đến ngày 2-11 đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 160 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 28 bộ có di vật kèm theo).

Lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 2-11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 891 hài cốt liệt sĩ (335 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng. 

Trong đó, 858 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B.

TP.HCM sẽ cải tạo, chỉnh trang công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm

Cải tạo, chỉnh trang công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm là nội dung đáng chú ý trong kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM vừa được UBND TP.HCM ban hành.

Bên cạnh đó TP.HCM cũng sẽ cải tạo, chỉnh trang quảng trường Vinh Quang kết hợp giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo.

Xây mới, nâng cấp, sửa chữa hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Đồng thời bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền đài tưởng niệm liệt sĩ được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang.

19 ngày tìm thấy thêm 160 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.Cải tạo chỉnh trang công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm: Kế hoạch hợp lòng dân

Thông tin TP.HCM sẽ chỉnh trang, cải tạo công viên Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm được rất nhiều người ủng hộ và nhận định đây là kế hoạch hợp với mong mỏi của người dân thành phố.

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LÊ PHAN - TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: hài cốt liệt sĩ công viên tưởng niệm công viên Lê Thị Riêng Bộ Tư lệnh TP. HCM

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