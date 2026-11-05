Báo Tuổi Trẻ được khen thưởng trong công tác tuyên truyền chiến dịch 500 ngày đêm

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 - trao bằng khen cho Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sự kiện trên là kết quả đề nghị khen thưởng đối với các cơ quan báo chí, phóng viên có thành tích trong công tác tuyên truyền về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Tìm thấy 150 - 200 liệt sĩ sẽ làm lễ viếng, lễ truy điệu

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh, Phó trưởng Ban 515 TP.HCM, cho biết thành phố diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, nhiều liệt sĩ hy sinh trong cả hai cuộc kháng chiến .

Sau thống nhất đến nay, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, địa hình thay đổi, nhiều khu vực trước kia nay đã trở thành khu dân cư, công trình công cộng. Đặc biệt là quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi từng là các khu vực quân sự quan trọng .

Thời gian trôi qua, nhân chứng lịch sử ngày càng ít, thông tin và tài liệu chưa đầy đủ hoặc có sự thay đổi. Qua nghiên cứu lập hồ sơ kết luận địa bàn, thống kê cho thấy số lượng liệt sĩ hy sinh rất lớn.

Từ thực tiễn đó, TP.HCM xác định nếu chỉ thực hiện theo phương pháp thông thường thì rất khó có những chuyển biến rõ nét. Vì vậy, thành phố quyết tâm chính trị cao hơn, đổi mới cách làm, huy động mọi nguồn lực, kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nhân chứng khoa học, công nghệ và nhiều yếu tố khác .

"Quan điểm của thành phố là không bỏ qua bất kỳ nguồn tin nào, luôn xác minh và nghiên cứu kỹ lưỡng để hỗ trợ tìm kiếm . Thành phố xác định chưa đủ cơ sở thì chưa làm, còn có một căn cứ thì không bỏ cuộc", ông Chuẩn khẳng định.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, tham dự hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban 515 TP Đồng Nai, chia sẻ điểm nổi bật của Đồng Nai là đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giải quyết một khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn .

"Đến nay kết quả tìm kiếm quy tập đã có chuyển biến thực chất ở cả trong nước và nước bạn Campuchia . Tính đến ngày 28-10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 243 hài cốt, vượt chỉ tiêu của giai đoạn 1 và đạt 55% mục tiêu của toàn chiến dịch .

Trong kết quả chung đó có sự đóng góp rất đáng ghi nhận của hai đội K là K72 và K76 . Đặc biệt là Đội K76 tuy mới được thành lập nhưng trong điều kiện vừa kiện toàn tổ chức biên chế, trang bị phương tiện vừa thực hiện nhiệm vụ nhưng đã khắc phục khó khăn và đạt được một số kết quả ban đầu ", bà Hoàng cho biết.

Sau khi nghe 2 đơn vị có kết quả tốt trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ báo cáo, Thiếu tướng Trần Chí Tâm ghi nhận kết quả đạt được. Đồng thời cho biết đối với TP.HCM, khi việc tìm kiếm thấy 150 - 200 liệt sĩ sẽ làm lễ viếng, lễ truy điệu.

Các đơn vị nhận bằng khen của Quân khu 7 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

"Làm đến đâu chắc đến đó"

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia - ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Quân khu 7, các địa phương trong công tác này.

Ông Gấu cho biết trong thời gian tới đề nghị Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Kiên trì xác định và triển khai các giải pháp tìm kiếm, quy tập phù hợp với đặc thù địa bàn theo phương châm "dễ làm trước, khó làm sau", "làm đến đâu chắc đến đó".

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

"Chúng ta sẽ chuyển trọng tâm tìm kiếm vào địa bàn trong nước, đồng thời đổi mới phương thức, dựa vào nhân dân để chủ động thu thập thông tin ngay tại cơ sở. Ví dụ như ở tỉnh Tây Ninh, thời gian qua đã tiến hành rất tốt việc tìm kiếm ở trong nước, tận dụng lực lượng để tìm kiếm trên các địa bàn khó khăn", ông Gấu nêu ví dụ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chiến dịch.

"Bí thư cấp ủy, người đứng đầu sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Đưa nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Chiến dịch 500 ngày đêm vào chương trình công tác hằng tuần, hằng tháng của cấp ủy để đánh giá tình hình và định hướng, giải quyết cụ thể, thiết thực các yêu cầu phát sinh.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chiến dịch nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn, nghĩa tình sâu sắc", Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nói.