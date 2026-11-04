Phó thủ tướng chỉ đạo làm series phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

Chiến sĩ đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM sử dụng cờ Tổ quốc cắm đánh dấu vào vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC



Ngày 2-11, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2087 sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027).

Theo quyết định này, các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm gồm tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, phim tài liệu, chương trình chính luận tuyên truyền về 80 năm công tác người có công với cách mạng; hướng dẫn bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các công trình ghi công liệt sĩ.

Đặc biệt, quyết định nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ trên. Series phim dự kiến phát tập cuối đúng ngày 27-7 năm sau.

Đến ngày 3-11, toàn chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 4.196 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ngày 2-4-2026, tại Thành cổ Quảng Trị, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia - về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - đã phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch diễn ra từ ngày 15-3-2026 đến 27-7 năm sau, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Mục tiêu là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu gene thân nhân và đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm. Theo số liệu đến ngày 3-11, toàn chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 4.196 hài cốt liệt sĩ, đạt 59,94% mục tiêu đề ra về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.