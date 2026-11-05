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Mở rộng tìm kiếm sang vườn bạch đàn, liên tục tìm thấy nhiều hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng

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TRÍ ĐỨC
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TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm sang vườn bạch đàn tại công viên Lê Thị Riêng và liên tục tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ. Hôm nay 5-11, thêm 17 bộ hài cốt đã được phát hiện, quy tập.

Mở rộng tìm kiếm sang vườn bạch đàn, liên tục tìm thấy nhiều hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Hôm nay 5-11, các lực lượng tìm thấy thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ngày 5-11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B công viên Lê Thị Riêng.

Trong hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B và phát hiện, quy tập được thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đến khu vực rừng bạch đàn, gần quán cà phê sân chim trong công viên và liên tục tìm thấy thêm nhiều hài cốt.

Hôm qua 4-11, cơ quan chức năng phát hiện và quy tập 39 hài cốt liệt sĩ, đây cũng là ngày tìm thấy hài cốt liệt sĩ nhiều nhất từ trước đến nay.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, công tác tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định vào ngày 14-10.

Đợt 2 được triển khai từ 15-10 và đến ngày 5-11 đã phát hiện 228 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (trong đó 47 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 5-11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 959 hài cốt liệt sĩ (354 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó 926 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Mở rộng tìm kiếm sang vườn bạch đàn, liên tục tìm thấy nhiều hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Các chiến sĩ Đội K74 đưa hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở khu vực xung quanh rừng bạch đàn về khu vực lấy mẫu - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Mở rộng tìm kiếm sang vườn bạch đàn, liên tục tìm thấy nhiều hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Đến nay đã có 959 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Mở rộng tìm kiếm sang vườn bạch đàn, liên tục tìm thấy nhiều hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.Báo Tuổi Trẻ được khen thưởng trong công tác tuyên truyền chiến dịch 500 ngày đêm

Sáng 5-11, Chính ủy Quân khu 7 đã trao tặng bằng khen cho 23 tập thể, 44 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí. Trong đó, báo Tuổi Trẻ được trao tặng 1 bằng khen cho tập thể, 2 cá nhân là phóng viên Lê Thanh Hiếu và Nguyễn Trí Đức.

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TRÍ ĐỨC - LÊ PHAN
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