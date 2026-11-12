Nghiên cứu bảo tồn các hố chôn liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng khi xây dựng không gian tưởng niệm

Các điểm khai quật tại khu vực có hố chôn liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng dự kiến sẽ được bảo tồn

Tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội chiều 12-11, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cung cấp thông tin liên quan phương án chuyển đổi công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm.

Đại diện sở này cho biết khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng có giá trị lịch sử - văn hóa, gắn liền với sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nhằm bảo vệ các yếu tố gốc và hiện trạng khu vực có liên quan đến hố chôn tập thể liệt sĩ, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận thấy cần thiết phải nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ phù hợp, hạn chế tối đa các hoạt động có nguy cơ làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến các yếu tố có giá trị lịch sử của địa điểm.

Định hướng nghiên cứu phương án bảo tồn tại chỗ các hố khai quật thông qua việc gia cố, cứng hóa khu vực xung quanh, lắp đặt hệ thống vách kính cường lực bảo vệ phía trên.

Phương án này nhằm hạn chế tác động của môi trường, bảo vệ hiện trạng khu vực hố chôn tập thể, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham quan, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Phương án cụ thể sẽ được nghiên cứu kỹ trên cơ sở đánh giá hiện trạng, giá trị lịch sử và yêu cầu chuyên môn về bảo tồn di tích, bảo đảm tính trang nghiêm và phù hợp cảnh quan công viên.

Hiện sở đang phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM thu thập hồ sơ, bản đồ, hình ảnh, lời kể nhân chứng và các tư liệu liên quan đến quá trình chiến đấu, hy sinh của các chiến sĩ cũng như quá trình tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực.

Đây là cơ sở để xây dựng hồ sơ khoa học di tích, đề xuất khoanh vùng bảo vệ khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo chiều 12-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Lãnh đạo TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu quy hoạch công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có nội dung bảo tồn khu vực hố chôn tập thể.

Sau khi phương án quy hoạch hoàn thiện, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ khoa học, trình Hội đồng thẩm định khoa học chuyên môn trong lĩnh vực di sản văn hóa cấp thành phố xem xét, thẩm định và tham mưu trình Chủ tịch UBND TP hoặc cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích theo quy định.