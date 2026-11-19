Hai tấm bia ghi tên được cho là của liệt sĩ vừa được tìm thấy ở Quế Phước - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Ngày 19-11, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết trong quá trình tìm kiếm tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước, Tổ công tác số 4 thuộc Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện hai hài cốt cùng hai tấm bia xi măng có khắc thông tin về họ tên, đơn vị.

Tấm bia thứ nhất có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ "đội viên", phần tên còn đọc được là "Tô Ng... Lang" và đơn vị "Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93".

Hài cốt được tìm thấy cùng tấm bia còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 14 chiếc răng. Tại đây còn có một số mảnh bom, đạn AK.

Lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực khai quật - Ảnh: QUANG CƯỜNG

Tấm bia thứ hai cũng có hình ngôi sao, dòng chữ "đội viên", phần tên đọc được là "Nguyễn Gia", đơn vị "Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96". Hài cốt được tìm thấy cùng tấm bia còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 22 chiếc răng.

Di vật gồm một số mảnh bom, đạn AK và hai nút áo.

Những thông tin còn lưu trên hai tấm bia sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu với hồ sơ liệt sĩ để xác minh danh tính.

Cùng ngày 19-11, Tổ công tác số 3 phát hiện thêm một hài cốt tại thôn Trà Dương, xã Trà My.

Hài cốt đã phân hủy nặng, các mảnh xương ống chân vỡ vụn.

Di vật được tìm thấy gồm vải dù, võng, dây nịt, 14 nút áo, quần và một chiếc tô.

Để tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, vị trí an táng ban đầu, sơ đồ mộ và các tư liệu liên quan.

Người có thông tin có thể liên hệ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường để chuyển đến cơ quan chức năng xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.