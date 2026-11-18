Bản đồ đánh dấu các vị trí bị ném bom ở chiến dịch Cấm Dơi - Quế Sơn 1972 - Ảnh: QK5

Ngày 18-11, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 5 cho biết đang tìm kiếm thông tin về các ngôi mộ tập thể liệt sĩ liên quan đến chiến dịch Cấm Dơi - Quế Sơn năm 1972.

Theo thông tin từ các nhân chứng, trong chiến dịch Cấm Dơi - Quế Sơn năm 1972, một số đơn vị bộ đội của ta bị máy bay B-52 của Mỹ ném bom khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh và được đồng đội an táng trong khoảng 2 - 3 ngôi mộ tập thể.

Khu vực nghi có mộ tập thể nằm gần tuyến đường cơ động của lực lượng tăng thiết giáp, hiện có thể thuộc địa bàn xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng.

Chiến dịch Cấm Dơi - Quế Sơn diễn ra trong bối cảnh sau cuộc tiến công chiến lược xuân - hè 1972, khi lực lượng đối phương được củng cố để đối phó với các đợt tiến công tiếp theo của quân giải phóng.

Ngày 23-7-1972, quân ta mở màn tiến công, đánh chiếm các điểm cao Hòn Chiêng, Bàn Thùng, Đá Hàm, cao điểm 700 và Rừng Xanh. Các trận đánh diễn ra ác liệt, đặc biệt tại Rừng Xanh và Hòn Chiêng, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Các liệt sĩ vừa được quy tập, đưa về nghĩa trang liệt sĩ ở Quế Sơn - Ảnh: BÁ DŨNG

Đêm 17-8-1972, quân ta tiến hành pháo kích căn cứ Cấm Dơi, tiếp tục tiến công bằng hỏa lực trong ngày 18-8. Đến ngày 19-8, các đơn vị đánh chiếm những mục tiêu trong căn cứ Cấm Dơi, sau đó phát triển tiến công, giải phóng quận lỵ Quế Sơn.

Trong chiến dịch, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 177B, tiền thân của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) ngày nay, được điều động vào chiến trường.

Đơn vị đã hành quân đến vị trí tập kết, sẵn sàng xuất kích nhưng lực lượng tăng thiết giáp không được sử dụng trực tiếp trong chiến dịch.

Để chuẩn bị cho phương án tác chiến, bộ đội đã tổ chức mở đường phục vụ xe tăng, thiết giáp cơ động.

Theo lời kể của các nhân chứng, tuyến đường này chạy dọc một con suối, có đoạn phải vượt qua lòng suối. Gần tuyến đường, một đơn vị bộ đội bị trúng bom B-52, nhiều chiến sĩ hy sinh và được an táng trong các ngôi mộ tập thể.

Ngoài ra, một số thương binh được chuyển qua sông Thu Bồn để điều trị nhưng không qua khỏi, cũng được an táng tại khu vực này.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng khai quật hài cốt liệt sĩ ở Quế Sơn - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo thông tin ban đầu, vị trí nghi có mộ tập thể nằm trong thung lũng, bên phải tuyến đường cơ động của xe tăng, tính từ bờ sông Thu Bồn đi dọc con suối về phía thượng nguồn, cách bờ sông khoảng 2 - 3km.

Những thông tin quân đội mong được cung cấp Để có thêm cơ sở xác định vị trí các ngôi mộ, Quân khu 5 mong nhận được thông tin từ các cựu chiến binh, đặc biệt là những người từng công tác tại Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 177B, những người tham gia mở đường cơ động cho xe tăng trong chiến dịch Cấm Dơi - Quế Sơn năm 1972, cùng người dân địa phương. Các thông tin cần tìm gồm vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ, khu vực bị máy bay B-52 ném bom, dấu tích hố bom, vị trí tập kết lực lượng và tuyến đường cơ động của xe tăng, thiết giáp trong chiến dịch. Quân khu 5 mong các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân biết thông tin liên quan tích cực phối hợp, cung cấp manh mối, góp phần đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.