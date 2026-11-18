Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ tại Lào trong mùa khô 2026-2027 - Ảnh: Đ.H.

Trong những ngày triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 trên đất bạn Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin của ông Chăn Thầy và ông Mi Lay cho biết tại bản Pha Dạt cũ (nay là bản Pha Bò, xã Pha Thong, huyện Viêng Thong, tỉnh Bolikhămxay) có bộ đội Việt Nam đóng quân, chiến đấu và hy sinh.

Sau khi nắm được thông tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị nước bạn đến gặp già làng, trưởng bản và Hội Cựu chiến binh huyện Viêng Thong để khảo sát, xử lý thông tin.

Đồng thời liên hệ với ông Nguyễn Huy Thân (70 tuổi, ngụ tại xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) từng cùng đồng đội tham gia chiến đấu tại núi Pha Dạt (bản Pha Dạt cũ, huyện Viêng Thong, tỉnh Bolykhămxay) để xác minh thêm thông tin.

Ông Thân cũng đồng ý tự nguyện sang Lào để cùng Đội Quy tập tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thêm 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại tỉnh Bolikhămxay - Ảnh: Đ.H.

Ngày 16-11, đội quy tập phối hợp với đơn vị nước bạn cùng các nhân chứng hành quân đến núi Pha Dạt cũ tiến hành tìm kiếm, quy tập. Đến trưa ngày 17-11, đội quy tập đã tìm kiếm được 5 hài cốt liệt sĩ.

Trong số 5 phần mộ tìm thấy có nhiều mảnh xương, tấm tăng, hộp đựng thực phẩm. Các hài cốt liệt sĩ sau khi được tìm thấy đã được đưa về nhà thờ tại tỉnh Bolikhămxay theo phong tục tập quán để thờ phụng, hương khói.