Bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi, trú phường Đô Vinh, em gái liệt sĩ Lượm) xúc động, gửi lời cảm ơn đến các đơn vị - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chiều 17-11, phóng viên Tuổi Trẻ đã trở lại ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi, trú phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa, em gái liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm), sau 10 ngày bà được lực lượng chức năng lấy mẫu ADN để tìm hài cốt anh trai.

Trước đó ngày 7-11, Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị Bộ Công an tổ chức triển khai lấy mẫu ADN người thân để tìm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.

Hai người thân được lấy mẫu ADN là bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi), ông Nguyễn Thanh Sơn (59 tuổi), cùng sống ở phường Đô Vinh, là em cùng cha khác mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà Toàn cho biết thay mặt gia đình, bà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, cơ quan chức năng và Chiến dịch 500 ngày đêm đã thực hiện niềm mong mỏi của gia đình sau gần 8 thập kỷ.

Theo bà Toàn, gần 80 năm qua gia đình nhiều lần đi tìm kiếm thông tin về hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm nhưng đều không có kết quả, nay được lấy mẫu ADN, cả nhà đều vỡ òa.

"Mấy chục năm nay cả nhà không tìm được hài cốt anh Lượm, giờ được lấy mẫu ADN, cả nhà chúng tôi đều hy vọng phép màu xảy ra để gia đình đưa anh về" - bà Toàn bộc bạch.

Bà Toàn cũng bày tỏ sự cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ đã lan tỏa câu chuyện của gia đình đến bạn đọc và giúp gia đình kết nối với các ngành chức năng, mở thêm một tia hy vọng tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm) gửi lời cảm ơn đến phóng viên Tuổi Trẻ vì đã có nhiều bài viết lan tỏa, xúc động về người bác của mình.

Di ảnh của liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại

Sau khi đăng tải các bài viết về liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm và hành trình lấy mẫu ADN người thân, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ bày tỏ sự xúc động, gửi gắm hy vọng tìm được hài cốt của "chú bé loắt choắt" và gửi lời cảm ơn đến tờ báo vì đã kết nối với chính quyền hỗ trợ gia đình trong hành trình tìm lại hài cốt của liệt sĩ Lượm.

"Mong gia đình sớm tìm được hài cốt của liệt sĩ Lượm để anh có thể trở về quê nhà sau gần 80 năm xa cách" - bạn đọc Quốc Huy bình luận.

Còn bạn đọc Bình Minh bày tỏ: "Chú bé loắt choắt đã bất hủ trong thơ Tố Hữu, mong anh sớm được trở về đoàn tụ với quê hương, gia đình".

Trước đó, Tuổi Trẻ đã thông tin gần 80 năm sau ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - nguyên mẫu "chú bé loắt choắt" trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu - hóa thành bất tử, gia đình ông vẫn chưa biết ông nằm lại nơi đâu. Niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình là tìm được hài cốt ông.