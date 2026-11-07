Đã lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ Lượm 'chú bé loắt choắt', mở ra hy vọng sau gần 80 năm

Cán bộ công an phường Đô Vinh (tỉnh Khánh Hòa) hỗ trợ thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm làm thủ tục chuẩn bị lấy mẫu ADN - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 7-11, tại phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa), Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị Bộ Công an tổ chức triển khai lấy mẫu ADN người thân để tìm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm "chú bé loắt choắt" trong thơ Tố Hữu.

Hai người thân được lấy mẫu ADN là bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi), ông Nguyễn Thanh Sơn (59 tuổi, cùng sống ở phường Đô Vinh, là em cùng cha khác mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.

Trước đó, Tuổi Trẻ đã thông tin, gần 80 năm sau ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - nguyên mẫu "chú bé loắt choắt" trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu - hóa thành bất tử, gia đình ông vẫn chưa biết ông nằm lại nơi đâu. Niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình là tìm được hài cốt anh Lượm.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát xác định những người em (hiện đang sống ở phường Đô Vinh) của liệt sĩ Lượm đều là em cùng cha khác mẹ, trong khi theo quy định hiện hành, đối tượng được lấy mẫu ADN để đối chiếu tìm kiếm liệt sĩ là thân nhân theo dòng bên mẹ nên gặp vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phóng viên Tuổi Trẻ đã liên hệ nhiều bên và thông tin vấn đề trên đến một lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Vị này sau đó tiếp nhận và cho biết công an tỉnh đã đề xuất các đơn vị liên quan mở rộng đối tượng được lấy mẫu ADN nhằm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.

Như vậy, đến hôm nay, niềm mong mỏi của người thân của liệt sĩ 'chú bé loắt choắt' Nguyễn Văn Lượm đã được thực hiện.

7h sáng cùng ngày, phóng viên Tuổi Trẻ, đã đưa bà Toàn và ông Sơn đến trụ sở công an phường Đô Vinh để lên xe chuyên dụng đến điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính, lực lượng chức năng đã tiến hành thu mẫu sinh phẩm ADN của bà Toàn và ông Sơn.

Đúng 7h sáng nay, phóng viên Tuổi Trẻ đến nhà bà Nguyễn Thị Toàn đưa bà đến địa điểm lấy mẫu ADN - Ảnh: N.H.

Bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi) bày tỏ sự cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ đã lan tỏa câu chuyện của gia đình đến bạn đọc, giúp các đơn vị liên quan kết nối với gia đình và đã mở thêm một tia hy vọng tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.

"Hôm nay tôi mừng quá, cả đêm ngủ chỉ đợi trời sáng để đi lấy mẫu ADN, đây là tia hy vọng lớn nhất mà gia đình chờ đợi suốt gần 80 năm qua" - bà Toàn bộc bạch.

Còn ông Nguyễn Thanh Sơn cũng gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ sau khi câu chuyện về người anh của ông được lan tỏa đến đông đảo bạn đọc từ đó tạo ra hy vọng tìm được hài cốt của anh trai.

"Mấy chục năm qua niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình tôi là tìm được mộ hoặc hài cốt của anh Lượm để gia đình lo hậu sự chu toàn, hôm nay được lấy mẫu ADN rồi hy vọng sẽ tìm được hài cốt của anh" - ông Sơn nói.

Ông Phạm Thanh Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Đô Vinh (tỉnh Khánh Hòa) - cho hay nhiều năm qua địa phương thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, thăm hỏi đối với gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.

Lực lượng công an hỗ trợ thân nhân liệt sĩ Lượm làm thủ tục - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Lực lượng chức năng kiểm tra lại thông tin cá nhân của ông Sơn, bà Toàn trước khi lấy mẫu - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Lấy mẫu ADN ông Nguyễn Thanh Sơn (em liệt sĩ Lượm) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Lấy mẫu ADN bà Nguyễn Thị Toàn (em liệt sĩ Lượm) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hai mẫu sinh phẩm ADN của người thân liệt sĩ Lượm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG