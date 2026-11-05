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Đội 192 ở Huế tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Lào

tác giả
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO

Trong quá trình tìm kiếm tại tỉnh Salavan (Lào), Đội 192 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế vừa quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Đội 192 ở Huế tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Lào - Ảnh 1.

Phát hiện nhiều di vật như cúc áo bộ đội, hộp đạn AK đã gỉ sét, bi đông, thìa nhôm và các mảnh vải dù - Ảnh: A SÁU

Ngày 5-11, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Salavan (Lào).

Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại bản Ku Tài, huyện Sa Muội và bản Kha Nuôn, huyện Lào Ngam, tỉnh Salavan.

Theo Đội 192, cả hai hài cốt cùng nhiều di vật được tìm thấy như cúc áo bộ đội, hộp đạn AK đã gỉ sét, bi đông, thìa nhôm và các mảnh vải dù.

Hiện danh tính của hai liệt sĩ chưa được xác định. Đội 192 đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Đội 192 ở Huế tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Lào - Ảnh 2.

Cán bộ Đội 192 tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào - Ảnh: A.SÁU

Trong mùa khô 2026 - 2027, Đội 192 được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Salavan và Sêkông của Lào.

Đội 192 cho biết dù gặp nhiều khó khăn về địa hình và điều kiện tìm kiếm, cán bộ, nhân viên đơn vị vẫn tiếp tục bám địa bàn, phối hợp với lực lượng và người dân địa phương để tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương.

Tính đến nay, trong mùa khô 2026 - 2027, Đội 192 đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào, gồm 2 hài cốt ở tỉnh Salavan và 3 hài cốt ở tỉnh Sêkông.

Đội 192 ở Huế tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Lào - Ảnh 3.Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ

Ngày 3-11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 9 tổng kết công tác và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

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NGUYỄN DO
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    Chủ đề: hài cốt liệt sĩ chiến dịch 500 ngày đêm liệt sĩ

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