Lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: XUÂN DIỆN

Ngày 20-11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết từ ngày 5 đến 20-11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 thuộc Phòng Chính trị của Bộ Chỉ huy quân sự đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong.

Đợt tìm kiếm này nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Để xác định vị trí, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và người dân thu thập, xác minh thông tin, đồng thời mở rộng phạm vi khảo sát. Dựa vào nguồn tin người dân cung cấp và các dấu tích chiến trường, đội từng bước khoanh vùng rồi tổ chức đào tìm.

Nhiều hài cốt được tìm thấy sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt vẫn ở tư thế nằm trên cáng thương, được bọc trong tăng võng.

Cùng với hài cốt, đơn vị tìm thấy nhiều di vật như dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa và các vật dụng sinh hoạt khác. Theo đơn vị, đây là những dấu tích quý, giúp có thêm thông tin phục vụ việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Ngay sau khi quy tập, cả 14 hài cốt đã được lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN.

Đội đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân mở rộng khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.

Kết thúc giai đoạn 1, Quảng Trị đã hoàn thành mục tiêu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại 130 nghĩa trang liệt sĩ, với 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Tỉnh về đích sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo quốc gia giao. Cũng trong giai đoạn này, tỉnh quy tập được 258 hài cốt liệt sĩ.