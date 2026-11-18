Ông Nguyễn Gia Thông - xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị - bên tấm bia liệt sĩ được tìm thấy trong vườn hồ tiêu - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 18-11, gia đình liệt sĩ Phạm Văn Khính (quê xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Diễn Châu, Nghệ An) đang làm thủ tục đề nghị lấy mẫu ADN thân nhân để xác minh hài cốt liệt sĩ, sau khi người dân ở Quảng Trị tìm thấy tấm bia mộ ghi tên ông trong lúc đào vườn.

Lần theo dấu mộ liệt sĩ Phạm Văn Khính

Đáng chú ý, ngoài giấy báo tử và biên bản thống kê quân tư trang, gia đình vừa cung cấp thêm cho cơ quan chức năng một tài liệu quan trọng là sơ đồ mộ chí của liệt sĩ Phạm Văn Khính.

Theo sơ đồ, liệt sĩ Phạm Văn Khính sinh ngày 25-5-1942, nhập ngũ ngày 20-2-1961, hy sinh ngày 20-2-1968. Khi hy sinh, ông mang quân hàm thượng sĩ, là quân khí thuộc đơn vị 7105, Bộ Tư lệnh Hải quân.

Sơ đồ mộ chí ghi rõ vị trí Nghĩa trang xã Vĩnh Giang, gần bến đò Bạch Lộc, sông Bến Hải, xã Vĩnh Giang, tỉnh Quảng Trị. Phía nam nghĩa trang giáp giao thông hào, phía tây có hai ngôi mộ xây.

Đặc biệt, vị trí mộ liệt sĩ Khính được đánh dấu cụ thể: ngôi thứ hai bên phải tính từ lối vào, hàng thứ hai từ phía nam lên.

Sơ đồ còn ghi hướng dẫn đường đi từ Nghệ An vào Vĩnh Linh, qua thị trấn Hồ Xá rồi đến xã Vĩnh Giang để tìm phần mộ.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những giấy tờ liên quan đến liệt sĩ vẫn được gia đình gìn giữ cẩn thận như những kỷ vật quý giá còn lại của người thân.

Sơ đồ mộ chí liệt sĩ Phạm Văn Khính và vị trí vườn hồ tiêu (khoanh vuông đỏ) gia đình ông Thông đang sinh sống. Ông Thông cho biết các thông tin trong sơ đồ mộ chí trùng khớp với những địa danh ở địa phương - Ảnh: DOÃN HÒA - Google Maps

Ông Nguyễn Gia Thông - 48 tuổi, ngụ thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang cũ, nay là xã Cửa Tùng, Quảng Trị - cho biết sau khi nhận được sơ đồ mộ chí do gia đình liệt sĩ gửi vào, ông đối chiếu và nhận thấy thông tin về khu nghĩa trang hoàn toàn trùng khớp với khu đất vườn gia đình đang sinh sống.

Trước đó, trong lúc đào đất làm vườn, gia đình ông Thông phát hiện một tấm bia mộ ghi rõ: "Phạm Văn Khính. Thượng sĩ. Sinh năm 1942. Hy sinh 20-2-1968. Dien Hoa. Dien Chau. Nghe An".

Theo tìm hiểu của ông Thông qua những người cao tuổi ở địa phương, khu đất gia đình ông đang canh tác trước đây từng là Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Giang. Sau đó, các phần mộ trong nghĩa trang được cất bốc, di dời.

Hơn 10 năm trước, gia đình ông Thông từng phát hiện một hài cốt mang quân phục bộ đội. Bên cạnh hài cốt có nhiều di vật như lược nhôm, khăn dù, bấm móng tay, hộp cao Sao Vàng và một thẻ nhựa ghi dòng chữ "Miền Nam Việt Nam giải phóng".

Ông Thông nhớ khi phát hiện hài cốt còn có ba mảnh đạn nằm ở tay trái và vùng ngực.

Thời điểm đó, gia đình không tìm thấy bia mộ hay giấy tờ xác định danh tính nên đã đưa hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ xã, an táng với tên gọi liệt sĩ chưa biết tên.

"Tôi mong cơ quan chức năng sớm xác minh, đối chiếu thông tin và lấy mẫu ADN để trả lại tên cho liệt sĩ", ông Thông chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Đã quy tập mộ về quê, nay tiếp tục chờ kết quả ADN

Tấm bia liệt sĩ được tìm thấy trong vườn hồ tiêu gia đình ông Thông - Ảnh: TÂM PHẠM

Anh Phạm Đức Hoạt - 39 tuổi, cháu ruột liệt sĩ Phạm Văn Khính - cho biết cách đây hơn 20 năm, gia đình từng vào Quảng Trị tìm mộ người thân theo sơ đồ mộ chí.

Tuy nhiên, sau hàng chục năm, những dấu tích của nghĩa trang cũ không còn nguyên vẹn. Trong quá trình tìm kiếm tại địa bàn xã Vĩnh Tân, giáp xã Vĩnh Giang, gia đình phát hiện một phần mộ liệt sĩ có thông tin trùng khớp về năm sinh, năm hy sinh với liệt sĩ Khính.

Tin rằng đó là phần mộ người thân, gia đình đã làm thủ tục cất bốc, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Phần mộ này được gia đình quy tập về quê hơn 15 năm trước.

Tuy nhiên, khi biết thông tin ông Thông tìm thấy tấm bia liệt sĩ trong khu vườn, gia đình anh Hoạt tiếp tục đối chiếu. Các thông tin về họ tên, cấp bậc, năm sinh, ngày hy sinh và quê quán trên bia đều trùng khớp với hồ sơ liệt sĩ Phạm Văn Khính.

"Anh em ruột của bác tôi đều đã lớn tuổi. Gia đình đang chờ hoàn tất thủ tục lấy mẫu ADN để đối chiếu, hy vọng sớm xác định chính xác phần mộ của bác, đưa bác về quê nhà đoàn tụ", anh Hoạt nói.

Giấy báo tử và biên bản thống kê quân tư trang liệt sĩ Phạm Văn Khính - Ảnh: DOÃN HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND xã Diễn Châu cho biết địa phương đã hai lần tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Riêng trường hợp gia đình liệt sĩ Phạm Văn Khính, do trước đây gia đình đã tìm được một phần mộ và cất bốc về nghĩa trang quê nhà nên chưa thuộc diện lấy mẫu ADN trong các đợt vừa qua.

Trước thông tin mới do gia đình và báo chí cung cấp, UBND xã đã giao Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với gia đình hoàn tất thủ tục lấy mẫu ADN thân nhân, phục vụ công tác xác minh, đối chiếu danh tính hài cốt liệt sĩ.