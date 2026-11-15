Đào vườn phát hiện bia mộ liệt sĩ 'Phạm Văn Khính', 2 tỉnh đang xác minh danh tính

Tấm bia liệt sĩ được ông Nguyễn Gia Thông - xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị tìm thấy khi đào đất làm vườn - Ảnh: Ông Thông cung cấp

Chiều 15-11, chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Gia Thông (48 tuổi, ngụ thôn Cổ Mỹ, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) kể lần phát hiện hài cốt liệt sĩ trong khu vườn của gia đình hơn 10 năm trước.

Thấy bia liệt sĩ sau hơn 10 năm cất bốc hài cốt

Thời điểm đó, trong lúc cải tạo đất để trồng hồ tiêu, gia đình ông Thông phát hiện một hài cốt mặc quần áo bộ đội.

Bên cạnh hài cốt có nhiều di vật như lược nhôm, khăn dù, bấm móng tay chân, hộp cao Sao Vàng và một thẻ nhựa ghi dòng chữ "Miền Nam Việt Nam giải phóng".

Ngay sau đó, ông Thông trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Hài cốt được cất bốc, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Giang (nay thuộc xã Cửa Tùng). Do không có thông tin xác định danh tính, phần mộ được đặt bia ghi liệt sĩ chưa biết tên.

Từ ngày đó, vào mỗi dịp lễ, Tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, gia đình ông Thông vẫn đến nghĩa trang thắp hương cho người đã khuất.

Mới đây, trong lúc đào đất ở khu vườn để trồng cây, ông Thông bất ngờ phát hiện hai mảnh của một tấm bia xi măng đã vỡ. Khi ghép lại, những dòng chữ khắc trên bia hiện rõ thông tin: "Phạm Văn Khính. Thượng sĩ. Sinh năm 1942. Hy sinh 20-2-1968. Dien Hoa. Dien Chau. Nghe An".

Tấm bia được tìm thấy chỉ nằm cách phần mộ liệt sĩ trước đây đã được cất bốc khoảng 1m.

Nhận thấy đây có thể là thông tin quan trọng giúp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ từng được gia đình phát hiện, ông Thông đã chụp ảnh tấm bia, đăng tải lên mạng xã hội để tìm kiếm thân nhân.

Qua kết nối, ông Thông đã liên hệ được với gia đình liệt sĩ Phạm Văn Khính ở Nghệ An.

Ông cho biết trong đợt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã lấy mẫu ADN phần mộ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Giang.

Thân nhân liệt sĩ mong sớm xét nghiệm mẫu ADN, xác định chính xác

Anh Phạm Đức Hoạt (39 tuổi), cháu ruột liệt sĩ Phạm Văn Khính - cho biết liệt sĩ là người con thứ hai trong gia đình có 6 anh chị em ở xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu (cũ), tỉnh Nghệ An.

Sau khi nhận giấy báo tử, gia đình đã nhiều lần vào Quảng Trị, tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ để tìm phần mộ nhưng không có kết quả.

Trong quá trình tìm kiếm, khi đến địa bàn xã Vĩnh Tân, giáp xã Vĩnh Giang, gia đình phát hiện một phần mộ liệt sĩ có thông tin trùng khớp về năm sinh, năm hy sinh.

Tin rằng đó là phần mộ của liệt sĩ Khính, gia đình đã làm thủ tục cất bốc, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Phần mộ này đã được gia đình quy tập về quê hơn 15 năm.

Tuy nhiên, từ thông tin tấm bia do ông Thông tìm thấy, gia đình anh Hoạt nhận thấy các dữ liệu về họ tên, cấp bậc, năm sinh, ngày hy sinh và quê quán đều trùng khớp với thông tin của liệt sĩ Phạm Văn Khính.

Theo anh Hoạt, do gia đình đã quy tập phần mộ về quê từ nhiều năm trước nên không thuộc diện được lấy mẫu xét nghiệm ADN trong đợt triển khai vừa qua.

Thông tin về mộ phần đã quy tập về quê nhà thờ cúng tương đối trùng khớp nên gia đình đã làm thủ tục xin đưa về an táng và nhang khói. Tuy nhiên khi nhận được thông tin mới này, gia đình rất muốn được làm rõ hơn nữa về mộ phần người thân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Diễn Châu đã liên hệ với gia đình anh Hoạt để phối hợp đối chiếu, xác minh.

Hiện cha mẹ liệt sĩ Phạm Văn Khính đều đã qua đời. Nhiều năm qua, các thế hệ trong gia đình vẫn mong tìm được nơi an nghỉ chính xác của người thân sau hàng chục năm xa cách.

Anh Hoạt cho biết nguyện vọng lớn nhất của gia đình lúc này là được tạo điều kiện lấy mẫu ADN thân nhân để đối chiếu với mẫu hài cốt đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cửa Tùng, qua đó có căn cứ khoa học xác định chính xác danh tính liệt sĩ.

"Nếu kết quả xác định đúng là phần mộ của bác Khính, gia đình mong được đưa bác về quê hương, để con cháu có điều kiện chăm sóc hương khói", anh Hoạt chia sẻ.

Hiện thông tin về tấm bia và phần mộ liệt sĩ đang được các cơ quan chức năng hai địa phương Nghệ An và Quảng Trị phối hợp xác minh.