Quảng Trị tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất để dò tìm hài cốt liệt sĩ

Máy radar xuyên đất dò tìm hài cốt liệt sĩ Quảng Trị vừa tiếp nhận - Ảnh: T.G

Ngày 10-11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

4 máy này đều do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ, với tổng giá trị gần 5,4 tỉ đồng.

Máy radar xuyên đất có khả năng khảo sát, phát hiện dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ dựa lên nguyên lý truyền và phản xạ sóng điện từ.

Phía nhà tài trợ cũng đưa chuyên gia đến Quảng Trị phối hợp hướng dẫn cán bộ về nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành máy radar và phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu phục vụ tìm kiếm thực địa.

Đây là những máy radar xuyên đất đầu tiên mà các đơn vị tìm kiếm hài cốt tại Quảng Trị sở hữu. Từ nhiều năm qua, các đơn vị này thường chỉ dùng phương pháp thủ công để tìm hài cốt liệt sĩ.

Hiện Quảng Trị còn trên 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Trong khi đó, địa hình nhiều khu vực đã thay đổi sau chiến tranh, nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử ít dần. Sau 240 ngày triển khai chiến dịch tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 211 hài cốt liệt sĩ. Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, nói đây không chỉ là sự hỗ trợ về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.