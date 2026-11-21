Các chiến sĩ cẩn thận di chuyển hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng ngày 21-11 - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ngày 21-11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 21-11, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày hôm nay 21-11 đã phát hiện, quy tập thêm 30 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ kèm theo di vật.

Lũy kế ngày thực hiện đợt 2 (từ ngày 15-10 đến ngày 21-11) đã phát hiện, tìm kiếm, quy tập được 360 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 76 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 21-11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.091 hài cốt liệt sĩ (383 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó, 1.058 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Trong ngày 21-11, các lực lượng tìm thấy thêm 30 bộ hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Chiến sĩ Phạm Đình Toàn đưa hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng về khu vực lưu mẫu - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong ngày, Trung tá Lý Minh Vân - Chính ủy Trung đoàn Hỗn hợp 39 cùng đoàn công tác đến dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Xúc động 99 liệt sĩ xếp chồng 4 lớp trong 12m² công viên Lê Thị Riêng Cũng trong ngày 21-11, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM xúc động khi chia sẻ trang sổ tay ghi lại việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, mỗi trang có một sơ đồ vẽ bằng bút bi xanh, ghi lại vị trí, tư thế của từng liệt sĩ khi anh em Đội K74 tìm thấy. Trong ngày 4-11, anh em quy tập được 39 bộ hài cốt ở lớp đầu tiên. Ngày 5-11, ở lớp thứ hai là 17 bộ. Ngày 6-11, thêm 24 bộ ở lớp thứ ba. Đến lớp thứ tư, anh em tìm thấy 19 bộ hài cốt. "Trong một hố chôn tập thể chỉ khoảng 12 mét vuông, 99 liệt sĩ đã nằm chồng lên nhau thành bốn lớp", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung viết. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung bày tỏ hy vọng khi từng vị trí được ghi lại, từng bộ hài cốt được đánh số, lấy mẫu để giám định ADN, sẽ có gia đình nhận được tin về người thân sau bao năm chờ đợi.