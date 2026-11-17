Ngày 17-11, các lực lượng tiếp tục phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ngày 17-11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 17-11, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định vào ngày 14-11.

Trong đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng ngày 17-11 đã phát hiện, quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ trong đó có 2 bộ kèm theo di vật.

Lũy kế ngày thực hiện đợt 2 từ ngày 15-10 đến ngày 17-11, đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 295 bộ HCLS đơn (có 66 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 17-11 các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.026 hài cốt liệt sĩ (373 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó, 993 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.

Nghiên cứu bảo tồn các hố chôn liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng khi xây dựng không gian tưởng niệm Trước đó tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội chiều 12-11, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cung cấp thông tin liên quan phương án chuyển đổi công viên văn hóa Lê Thị Riêng﻿ thành công viên tưởng niệm. Định hướng nghiên cứu phương án bảo tồn tại chỗ các hố khai quật thông qua việc gia cố, cứng hóa khu vực xung quanh, lắp đặt hệ thống vách kính cường lực bảo vệ phía trên. Phương án này nhằm hạn chế tác động của môi trường, bảo vệ hiện trạng khu vực hố chôn tập thể, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham quan, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Phương án cụ thể sẽ được nghiên cứu kỹ trên cơ sở đánh giá hiện trạng, giá trị lịch sử và yêu cầu chuyên môn về bảo tồn di tích, bảo đảm tính trang nghiêm và phù hợp cảnh quan công viên.