Đại úy Nguyễn Quang Tâm (bìa trái) trao đổi với bác sĩ Trần Văn Bản (thứ hai từ trái) về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - vừa xúc động chia sẻ về những trang nhật ký ghi lại hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong những trang giấy ấy là các sơ đồ vẽ bằng bút bi xanh, ghi lại vị trí, tư thế của 99 liệt sĩ nằm chồng lên nhau thành bốn lớp trong khu đất rộng khoảng chừng 12m².

Đằng sau những trang nhật ký là công việc lặng thầm của Đại úy Nguyễn Quang Tâm, Đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - Đội K74, người được giao nhiệm vụ ghi chép, thống kê số lượng hài cốt cùng những di vật được tìm thấy mỗi ngày.

Cùng thực hiện nhiệm vụ còn có bác sĩ Trần Văn Bản, tình nguyện viên hỗ trợ Đội K74, người trực tiếp tham gia vẽ những sơ đồ ghi lại vị trí, tư thế của các liệt sĩ khi được tìm thấy dưới lòng đất.

Nghẹn ngào ghi lại từng bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ, Đại úy Nguyễn Quang Tâm kể từ những ngày đầu tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, anh đã gắn bó với cuốn sổ nhật ký, cẩn thận ghi lại từng thông tin trong quá trình cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ.

Với anh, những trang nhật ký không chỉ ghi lại kết quả tìm kiếm qua từng ngày mà còn lưu giữ thời gian, vị trí, đặc điểm hài cốt và những di vật đi kèm, để sau này trở thành nguồn tư liệu phục vụ công tác đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ.

Đại úy Nguyễn Quang Tâm - chiến sĩ đảm nhận nhiệm vụ ghi chép, thống kê số lượng hài cốt cùng những di vật được tìm thấy mỗi ngày ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Công việc ấy bắt đầu từ lúc đồng đội đưa những bộ hài cốt từ hiện trường về khu vực lưu mẫu. Tại đây, anh Tâm cùng các bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm đếm, ghi nhận tình trạng hài cốt, thời gian quy tập và những di vật được tìm thấy. Từng đặc điểm như tình trạng xương, số lượng răng còn lại... cũng được anh cẩn thận ghi vào sổ tay.

“Công việc của tôi là theo dõi chính xác số lượng hài cốt liệt sĩ và di vật được phát hiện trong ngày. Vì vậy, mỗi thông tin ghi chép đều phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ”, anh Tâm chia sẻ.

Trang nhật ký ghi lại ngày 4-11, cơ quan chức năng quy tập được 39 bộ hài cốt ở lớp đầu tiên tại khu đất khoảng 12m² tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: BTL

Cứ thế, mỗi bộ hài cốt được đưa lên khỏi lòng đất lại có thêm những dòng thông tin trong cuốn nhật ký. Cuối mỗi buổi tìm kiếm, anh tổng hợp kết quả để báo cáo chỉ huy đội; đồng thời lưu giữ các thông tin cần thiết phục vụ việc tra cứu, đối chiếu về sau.

Nhắc đến những ngày tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, Đại úy Nguyễn Quang Tâm không giấu được xúc động kể về hố chôn tập thể có 99 bộ hài cốt nằm chồng lên nhau thành bốn lớp trong diện tích khoảng chừng 12m².

Đó là hố chôn tập thể mà khi từng lớp đất được bóc tách, trước mắt các chiến sĩ là nhiều bộ hài cốt nằm đan xen, chồng lên nhau sau hàng chục năm.

Qua từng lớp đất, số hài cốt được phát hiện lại tăng lên.

Những con số 39, 17, 24 rồi 19 lần lượt được ghi nhận. Tổng cộng 99 bộ hài cốt trong một khoảnh đất nhỏ khiến người chiến sĩ không khỏi bồi hồi.

“Nhìn thấy các bác nằm trong những hố chôn tập thể như vậy, tôi mới cảm nhận sâu sắc sự khắc nghiệt của chiến tranh, những đau khổ, hy sinh mà ông cha đã chịu đựng để giành độc lập cho thế hệ con cháu hôm nay. Khi viết những dòng nhật ký, có lúc lòng tôi trào dâng nỗi nghẹn ngào, xúc động”, anh Tâm chia sẻ.

Nâng niu từng nét vẽ, gìn giữ hy vọng tìm lại tên đồng đội

Theo Đại úy Nguyễn Quang Tâm, những ngày đầu tìm kiếm tại khu A công viên Lê Thị Riêng, anh trực tiếp tham gia vẽ sơ đồ vị trí, tư thế hài cốt liệt sĩ, rồi về sau, công việc này được thực hiện cùng với bác sĩ Trần Văn Bản.

Công việc đòi hỏi sự đo đạc và đối chiếu thật tỉ mỉ nên trước khi đặt bút vẽ, anh Tâm và bác sĩ Bản cùng các chiến sĩ quan sát kỹ vị trí của từng hài cốt. Khi phát hiện những phần xương cốt quan trọng như hộp sọ, các chiến sĩ sẽ đánh dấu, từ đó xác định tư thế liệt sĩ nằm ngửa, nằm sấp hay nghiêng sang một bên.

Theo Đại úy Nguyễn Quang Tâm (trái), việc ghi chép nhật ký phải thật tỉ mỉ, là một trong những nguồn tư liệu phục vụ công tác đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tiếp đó, lực lượng chức năng sẽ lần theo hướng xương đốt sống để xác định vị trí tay chân rồi phác họa hình dáng, tư thế của từng hài cốt lên giấy.

“Khó nhất là những nơi có nhiều hài cốt nằm đan xen, chồng lên nhau. Có người nằm co, người nằm nghiêng, có trường hợp tay chân xen lẫn với hài cốt bên cạnh. Bên cạnh để theo dõi quá trình quy tập, những bản vẽ này còn để lưu giữ vị trí, tư thế của từng liệt sĩ khi được tìm thấy", anh Tâm nói.

Và Đại úy Nguyễn Quang Tâm hy vọng những dòng nhật ký, thông tin được anh cùng đồng đội ghi chép mỗi ngày sẽ góp phần giúp việc xác minh danh tính liệt sĩ thuận lợi hơn.

Tôi hy vọng những dòng ghi chép hôm nay sẽ góp phần giúp công tác xác minh được thuận lợi hơn. Khi danh tính được tìm lại, những thông tin lưu trong nhật ký có thể giúp thân nhân biết người thân mình được tìm thấy ở đâu, những di vật gì còn lại. Đại úy Nguyễn Quang Tâm

Đại úy Nguyễn Quang Tâm bảo quản kỹ lưỡng từng di vật của hài cốt liệt sĩ được tìm thấy - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Manh mối xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên Bên cạnh việc thống kê, ghi chép nhật ký, Đại úy Nguyễn Quang Tâm còn được phân công phối hợp xử lý, bảo quản các di vật đi kèm hài cốt liệt sĩ, nhất là những giấy tờ còn dấu tích chữ viết. Có những di vật nghi ngờ còn chữ, anh cùng đồng nghiệp phải xử lý hết sức cẩn thận. Bởi nếu không tỉ mỉ, chỉ vô tình làm mất đi một chữ viết hay một con số thì có thể mất luôn thông tin quý giá để tìm ra tên của các bác. Anh Tâm vẫn nhớ như in lần đầu cùng đồng đội tìm thấy 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu A công viên Lê Thị Riêng. Đó là lần đầu tiên anh trực tiếp chứng kiến hài cốt những người đã hy sinh được đưa lên khỏi lòng đất. “Trước đây tôi chưa từng làm nhiệm vụ này. Những ngày đầu tiên, khi được tận mắt nhìn thấy hài cốt các bác, tôi thật sự rất xúc động. Đặc biệt, tại bộ hài cốt được đánh số 2, các chiến sĩ phát hiện một tờ giấy quyết định có ghi tên Huỳnh Văn Quên. Tôi cùng đồng đội cẩn thận xử lý, đọc và ghi lại những thông tin còn nhận biết được trên tờ giấy ấy”, Đại úy Tâm bồi hồi. Từ manh mối quý giá ban đầu ấy, các cơ quan chức năng đã tiến hành đối chiếu và chính thức xác nhận danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.