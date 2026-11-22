Đội K51 cùng với địa phương chong đèn xuyên đêm quy tập 2 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Ngày 22-11, Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền và Ban Chỉ huy quân sự xã Tuy An Tây quy tập 2 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính tại thôn Xuân Thành.

Quy tập hài cốt hai liệt sĩ nằm cạnh nhau suốt gần 60 năm

Nhiều di vật được tìm thấy trong phần mộ của 2 liệt sĩ - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Hai liệt sĩ được xác định là Trần Phép (sinh năm 1939) và Trần Cửa (sinh năm 1919), cùng quê xã Tuy An Tây (trước đây là xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Thông tin về nơi an táng hai liệt sĩ được ông Trần Công Đệ (58 tuổi, trú thôn Xuân Thành) cung cấp. Theo trình báo của ông Đệ, khi còn nhỏ, ông đã nghe từ lời kể của những người lớn tuổi trong họ hàng, liệt sĩ Trần Phép là du kích xã, hy sinh năm 1966 sau một trận phục kích của địch.

Sau đó người dân và đồng đội chôn cất liệt sĩ tại khu vực Mạch Cây Xanh, Vùng 2, thôn Xuân Thành.

Liệt sĩ Trần Cửa là cán bộ thôn đội, hy sinh năm 1967 khi đi công tác bị địch phục kích. Người dân chôn cất liệt sĩ ngay cạnh mộ liệt sĩ Trần Phép.

Từ nguồn thông tin này, Ban Chỉ huy quân sự xã Tuy An Tây phối hợp Đội K51 nhiều lần tổ chức khảo sát, xác minh, đối chiếu thông tin với nhân chứng để xác định vị trí mộ.

Ngày 21-11, các lực lượng tiến hành khai quật. Ở độ sâu hơn 1m, phần xương cốt cùng di vật của liệt sĩ Trần Phép được phát hiện. Đến tối cùng ngày, hài cốt và di vật của liệt sĩ Trần Cửa cũng được tìm thấy.

Đối chiếu thông tin nhân chứng và các di vật phát hiện tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt của hai liệt sĩ và tổ chức quy tập theo quy định. Cả hai hài cốt đều đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Sau một đêm tiến hành khai quật, 2 liệt sĩ đã được đưa về thờ, chờ ngày an táng - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó đội trưởng Đội K51, cho biết khi khai quật phần mộ liệt sĩ Trần Cửa, trời đã gần tối, các cán bộ, chiến sĩ đều thấm mệt sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, khi phát hiện xương cốt và di vật, mọi người như được tiếp thêm động lực, quyết tâm hoàn thành việc quy tập ngay trong ngày.

Các thành viên được phân công cụ thể, dùng đèn chiếu sáng để tiếp tục công việc, đồng thời thận trọng bóc tách, kiểm tra từng phần xương cốt và di vật, bảo đảm không bỏ sót.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 64 và 65 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hiện 2 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An, xã Ô Loan, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Từ ký ức người dân, tìm thấy hài cốt liệt sĩ quê Hà Nam

Hài cốt liệt sĩ Trần Ngọt được tìm thấy sau hơn 50 năm - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Trước đó, chiều 18-11, chính quyền và Ban Chỉ huy quân sự phường Sông Cầu phối hợp Đội K51 quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại địa phương.

Theo thông tin ông Chế Văn Mẹo (63 tuổi, trú tổ dân phố Lệ Uyên, phường Sông Cầu) cung cấp, khi còn nhỏ, trong những lần đi chăn trâu qua khu vực này, ông nhìn thấy một ngôi mộ và được người lớn kể lại người nằm dưới mộ là liệt sĩ Trần Ngọt, quê Hà Nam (cũ).

Liệt sĩ được cho là hy sinh khoảng năm 1973 - 1974. Sau đó liệt sĩ được chôn giữa 2 cây dừa trước nhà người dân đã bị đốt cháy.

Khoảng hơn 10 năm trước, thân nhân liệt sĩ Trần Ngọt từng đến khu vực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Do thời gian đã lâu, ông Mẹo hiện không còn lưu giữ được thông tin liên hệ thân nhân liệt sĩ.

Những di vật tìm thấy được cán bộ, chiến sĩ cẩn thận thu giữ - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Từ nguồn tin này, Ban Chỉ huy quân sự phường Sông Cầu cùng Đội K51 nhiều lần khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm. Đến chiều tối 18-11, lực lượng phát hiện nhiều di vật như cúc quần áo, dây buộc, bút bi, lọ dầu gió...

Đối chiếu với lời kể của nhân chứng và các di vật tìm thấy, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ Trần Ngọt và tiến hành quy tập theo quy định.

Hiện hài cốt liệt sĩ Trần Ngọt được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Sông Cầu, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Đội K51 kêu gọi các cựu chiến binh, người dân và thân nhân ai có thêm thông tin về liệt sĩ Trần Ngọt cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần xác minh thân nhân để liệt sĩ sớm được trở về với quê hương, đồng đội.