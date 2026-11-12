Từ tin báo của người dân và cựu chiến binh, tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tiến hành khai quật phần mộ liệt sĩ tại đồi C10 - Ảnh: HỮU HUỲNH

Ngày 12-11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết hôm qua đội tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, khai quật, cất bốc thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại đồi C10, phường Cam Đường.

Đáng chú ý, tại một phần mộ, ngoài hài cốt còn phát hiện nhiều di vật cá nhân như đôi dép nữ, hộp sáp, nhẫn, kẹp tóc và khăn quàng cổ. Những di vật này bước đầu gợi mở khả năng người đã hy sinh là nữ liệt sĩ.

Như vậy, sau ba ngày (từ 9 đến 11-11) tổ chức tìm kiếm tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lào Cai đã tìm thấy, cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ.

Kết quả này có sự đóng góp quan trọng từ thông tin do các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân địa phương cung cấp, giúp lực lượng chức năng xác định những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin từ nhân chứng và người dân địa phương, trong những năm 1979 - 1980, khu vực đồi C10 từng là nơi bộ đội đóng quân, tập kết và hoạt động trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tại đây, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và được đồng đội, nhân dân an táng. Qua thời gian, một số phần mộ đã được quy tập, song vẫn còn những hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Chị em bà Vàng Thị Dung, Vàng Thị Quy, dân tộc Tày, ở phường Cam Đường cung cấp thông tin về những phần mộ liệt sĩ từng được an táng tại khu vực đồi C10 - Ảnh: HỮU HUỲNH

Sau khi hoàn thành công tác khai quật, cất bốc, lực lượng chức năng triển khai các bước chuyên môn, thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và xác minh danh tính liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn tại phường Cam Đường để bảo quản, chăm sóc theo quy định.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiến hành khai quật phần mộ liệt sĩ - Ảnh: HỮU HUỲNH

Cũng trong ngày 11-11, tại thôn Tả Suối Câu, xã Y Tý, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng các lực lượng chức năng tổ chức khai quật, cất bốc và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp thu thập, đối chiếu thông tin, thực hiện các thủ tục chuyên môn nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Sau khi hoàn tất các bước cần thiết, địa phương và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Đồng thời, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục khoanh vùng các khu vực có thông tin về phần mộ liệt sĩ tại phường Cam Đường, xã Y Tý và một số địa phương khác để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Những di vật được tìm thấy cùng hài cốt, khả năng là của một nữ liệt sĩ - Ảnh: HỮU HUỲNH

Trong ba ngày từ 9 đến 11-11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lào Cai tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ ở khu vực đồi C10 - Ảnh: HỮU HUỲNH

Thời gian tới, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục khoanh vùng các khu vực có thông tin về phần mộ liệt sĩ tại phường Cam Đường, xã Y Tý và một số địa phương khác để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: HỮU HUỲNH