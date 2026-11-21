Hai bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở xã An Ninh, Tây Ninh - Ảnh: K.D.

Ngày 21-11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại ấp An Sơn, xã An Ninh.

Trước đó tại đất nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn ở ấp An Sơn, người dân đào đất trồng cây thì phát hiện dấu hiệu của bộ hài cốt được táng trong lớp cao su màu xanh.

Tiếp nhận thông tin, xã An Ninh đã lập tức liên hệ Đội K73 phối hợp xác minh, tổ chức quy tập.

Quá trình quy tập cho thấy một hài cốt quấn trong lớp võng bộ đội đã được chôn cất trong thời gian dài, phần lớn đã phân hủy. Đặc biệt ở phần đầu hài cốt còn tìm thấy mảnh đạn.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm theo các dấu hiệu đất lân cận, Đội K73 tiếp tục phát hiện một bộ hài cốt liệt sĩ khác ở độ sâu khoảng 1m, cách vị trí phát hiện bộ hài cốt đã tìm thấy khoảng 1,5m.

Cả hai bộ hài cốt liệt sĩ đều đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, quàn tại Ban Chỉ huy Quân sự xã An Ninh và sẽ được tổ chức truy điệu, an táng trang trọng theo quy định.

Cũng trong ngày 21-11, tại Campuchia, Đội K73 đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Pailin (2 bộ) và tỉnh Battambang (1 bộ). Đội K71 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh) đã quy tập thêm được 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Oddar Meanchey (2 bộ), tỉnh Banteay Meanchey (1 bộ) và tỉnh Siem Reap (1 bộ).

Lũy kế từ ngày 4-9 đến nay, Đội K71, Đội K73 và Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) đã quy tập được 330 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó Đội K70 quy tập được 67 bộ, Đội K71 quy tập được 130 bộ và Đội K73 quy tập được 133 bộ.

Ngày đầu của tháng thứ hai ở Campuchia, 3 Đội K70, K71, K73 quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ Đây cũng là ngày 3 Đội K70, K71, K73 quy tập được nhiều bộ hài cốt liệt sĩ nhất kể từ khi sang Campuchia tìm kiếm giai đoạn XXVI, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tính từ ngày 4-9 là 121 bộ.



