Chiếc bút máy Kim Sinh khắc chữ 'N' bên cạnh bông hoa chôn cùng hài cốt liệt sĩ

Chiếc bút máy Kim Sinh chôn cùng hài cốt liệt sĩ có khắc chữ "N" bên cạnh hình bông hoa - Ảnh: T.G.

Ngày 15-11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 xác nhận vừa phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cụt (xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị).

3 hài cốt liệt sĩ này được bọc trong tăng võng, nằm tách biệt trên đồi Khe Cụt. Có hài cốt nằm sâu dưới gốc cây lớn.

Tại các vị trí phát hiện hài cốt còn có nhiều di vật của bộ đội như tăng, võng còn nguyên tấm, dây dù, cúc áo, cúc quần và dây thắt lưng.

Đặc biệt, một trong ba hài cốt vừa được phát hiện có chôn cùng một chiếc bút máy Kim Sinh. Trên thân bút có khắc chữ "N" và hình bông hoa bên cạnh. Cùng với đó là 2 đồng xu mệnh giá 5 xu.

Sau khi phát hiện, lực lượng quy tập đã đưa các hài cốt liệt sĩ về nhà quản trang để bảo quản, phục vụ công tác xác minh danh tính.

Một trong 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở đồi Khe Cụt nằm dưới gốc cây lớn - Ảnh: T.G.

Trước đó, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11-2026, đơn vị này cũng đã tìm kiếm, cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực 1, đồi Khe Cụt. Như vậy, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực đồi Khe Cụt là 9 hài cốt.

Hiện Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực lân cận.

Cũng tại Quảng Trị, lực lượng tìm kiếm thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ khác ở khu vực xã biên giới Dân Hóa.

Trong đó, có 2 hài cốt có chôn cùng bia đá. Trên bia có khắc đầy đủ tên tuổi, quê quán.

Cụ thể, bia đá thứ nhất ghi liệt sĩ Hoàng Đức Nguyên, sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1969, quê quán Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An (theo địa danh cũ).

Hài cốt thứ hai ghi liệt sĩ Mai Văn Long, sinh năm 1945, nhập ngũ tháng 5-1966, hy sinh ngày 5-12-1969, quê quán Cao Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa (theo địa danh cũ).

Hiện đơn vị tìm kiếm đang xác minh, đối chiếu thông tin để tìm thân nhân.