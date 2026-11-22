Các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục tìm kiếm tại trụ sở UBND xã Phú An cũ (thuộc xã Đông Phước, TP Cần Thơ) - Ảnh: CTV

Tại vị trí trụ sở xã Phú An cũ này, đã nhiều năm bỏ trống không hoạt động (sau khi sáp nhập đơn vị hành chính) công trình xuống cấp hư hỏng và cỏ dại mọc um tùm.

Thông tin từ Thiếu tá Huỳnh Hoàng Phim - Tổ trưởng tổ 2 thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ - cho biết sau khi tiếp nhận nguồn tin từ các nhân chứng và cựu cán bộ xã về khả năng còn hài cốt liệt sĩ còn nằm lại tại khu vực trụ sở xã Phú An cũ (ấp Thạnh An, xã Đông Phước, TP Cần Thơ) và qua xác minh, đội đã cùng với Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước tiến hành khai quật từ ngày 16-11 đến nay.

Sau 6 ngày tìm kiếm tại đây, với lực lượng mỗi ngày có hơn 20 người tham gia tại hiện trường, tính đến hôm qua (21-11), lực lượng đã tìm thấy và quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên trụ sở UBND xã Phú An cũ.

Theo thông tin từ các nhân chứng và cán bộ hưu trí tại địa phương, khu vực này trước đây từng là nghĩa trang tạm. Trước đó cũng đã có một số ngôi mộ được quy tập di dời hài cốt, tuy nhiên một số cán bộ lão thành cho biết nghi ngờ còn sót lại.

Với sự vào cuộc quyết liệt trong Chiến dịch 500 ngày đêm, lần tìm kiếm này lực lượng chức năng quyết liệt tìm kiếm mở rộng xung quanh các vị trí nghi ngờ.

Thời điểm hiện nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài, cùng với việc khu vực có nhiều cát bên dưới khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nguy cơ sụt lún khi đào sâu. Vì vậy để đảm bảo an toàn, các lực lượng tham gia tìm kiếm phải mở rộng khu vực đào, độ sâu có nơi đến 3m và tiếp cận các vị trí nghi ngờ còn hài cốt theo từng đường nhỏ.

Trong quá trình khai quật, bên cạnh 16 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, các chiến sĩ trong đội còn tìm thấy một số di vật như bật lửa, dây thắt lưng.

Trước đó, các lực lượng cũng đã tổ chức tìm kiếm khai quật bên trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước, và đã quy tập được 51 hài cốt liệt sĩ tại đây và đem đi an táng tại nghĩa trang.

Hiện nay, công tác tìm kiếm tại các khu vực khác của xã Đông Phước, nơi nhân chứng cung cấp cũng đang tiếp tục được mở rộng tìm kiếm, khu vực khai quật mở ra hướng đường giao thông nông thôn và mé sông ở phía trước khuôn viên trụ sở xã Phú An cũ với quyết tâm tìm kiếm và đưa được hết các liệt sĩ về nơi an táng.