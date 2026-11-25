HLV Caneda bị đội bóng mạnh nhất Thái Lan sa thải chỉ sau 25 ngày làm việc - Ảnh: BURIRAM

Quyết định được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau thất bại 1-3 của nhà vô địch Thái Lan trước Shanghai Port (Trung Quốc) tại AFC Champions League Elite.

Hàng loạt tờ báo Thái Lan như Siam Sport, Khaosod hay Matichon đồng loạt đưa tin về việc ông Caneda bị sa thải. Trong khi đó, trang chủ của đội bóng chỉ gửi lời cảm ơn và chúc nhà cầm quân 57 tuổi thành công trong chặng đường tiếp theo.

Ông Caneda được bổ nhiệm hôm 31-10 với kỳ vọng giúp Buriram United vượt qua giai đoạn sa sút trên đấu trường quốc tế. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có nhiều kinh nghiệm làm việc tại châu Á, từng dẫn dắt những đội bóng tên tuổi như Al Nassr, Al Ittihad (Saudi Arabia).

Tuy nhiên, ông Caneda chỉ trải qua 4 trận trên cương vị HLV trưởng Buriram United, với thành tích thắng 1, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, 2 thất bại liên tiếp khiến ông mất việc diễn ra trước Công An TP.HCM và Shanghai Port.

Sự ra đi chóng vánh của ông Caneda phần nào phản ánh cuộc khủng hoảng trên băng ghế huấn luyện của đội bóng giàu thành tích nhất Thái Lan.

Trước đó vào ngày 5-9, Buriram United chia tay HLV người Anh Mark Jackson, người đã giúp đội bóng giành 3 danh hiệu ở mùa giải trước.

Sau một thời gian ngắn sử dụng ban huấn luyện tạm quyền, Buriram United bổ nhiệm HLV Mario Silva hôm 9-9. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng vô địch Champions League cùng Porto dưới thời Jose Mourinho khi còn là cầu thủ.

Nhưng đến ngày 30-10, ông Silva cũng phải rời ghế HLV trưởng sau 10 trận cầm quân, với thành tích thắng 4, hòa 4 và thua 2.

Ngay hôm sau, ông Caneda được bổ nhiệm để rồi thiết lập cột mốc đáng quên về thời gian tại vị ngắn ngủi.

Như vậy, chỉ trong vòng 81 ngày, Buriram United đã chia tay 3 HLV trưởng. Điều đáng nói là đội bóng này sở hữu tiềm lực tài chính hùng hậu, lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia Thái Lan và ngoại binh chất lượng.

Những biến động liên tục trên băng ghế huấn luyện của Buriram United cũng diễn ra trong bối cảnh các đại diện Thái Lan đang gây thất vọng trên đấu trường châu lục và khu vực.