Ông Newin Chibchob, chủ tịch CLB mạnh nhất Thái Lan là Buriram - Ảnh: THAIRATH

Tối 24-11, bóng đá Thái Lan trải qua một ngày thi đấu đáng quên ở AFC Champions League Elite.

Nhà đương kim vô địch Thai League Buriram United thua Shanghai Port (Trung Quốc) 1-3, trong khi Ratchaburi bị Johor Darul Ta'zim (Malaysia) cầm hòa 1-1 trên sân nhà.

Cả hai đại diện Thái Lan đều chưa giành nổi một chiến thắng sau 5 lượt trận. Buriram United có 3 điểm, còn Ratchaburi chỉ có 2 điểm. Đại diện còn lại của bóng đá Thái Lan là Port FC cũng mới có 3 điểm sau 4 trận.

Trái ngược với tình cảnh này, Công An Hà Nội và Johor Darul Ta'zim đang có lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đại diện Việt Nam đã có 7 điểm, còn đội bóng Malaysia sở hữu 8 điểm.

Như vậy, số điểm của từng đại diện Thái Lan hiện chưa bằng một nửa Công An Hà Nội.

Đáng chú ý, cả ba CLB Thái Lan mới giành được tổng cộng 1 chiến thắng sau 14 trận. Đó là trận thắng 7-4 của Port FC trước Beijing Guoan (Trung Quốc).

Thành tích này khiến truyền thông Thái Lan đặc biệt lo ngại, nhất là khi nền bóng đá xứ chùa vàng được trao tới 3 suất tham dự giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Á.

Tờ Khaosod dùng từ "nguy kịch" để mô tả tình cảnh của Buriram United ngay sau thất bại trước Shanghai Port. Tờ báo nhấn mạnh đội bóng giàu thành tích nhất Thái Lan vẫn đang mắc kẹt ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng khu vực Đông Á.

Trong khi đó, nhật báo Matichon nhận định cơ hội vượt qua vòng phân hạng của Buriram United đã trở nên "mong manh".

Tờ báo cũng chỉ ra sự yếu kém của Buriram United trong hiệp 2 trận gặp Shanghai Port. Sau khi san bằng tỉ số 1-1 ở phút 43, đại diện Thái Lan để đối phương ghi liên tiếp 2 bàn trong vòng chưa đầy 20 phút.

Tờ Daily News đặc biệt nhấn mạnh vào việc Buriram United vẫn chưa thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào ở đấu trường châu lục. Tình cảnh của Ratchaburi cũng không khá hơn với 2 trận hòa và 3 thất bại.

Thực tế, ngay từ lượt trận trước, nhật báo Thairath đã lên tiếng về sự sa sút trên diện rộng của các CLB Thái Lan. Tờ báo lưu ý ngay cả việc thay HLV trưởng từ Mario Silva sang Raul Caneda cũng không giúp Buriram United tìm được chiến thắng.

Những kết quả này càng khó chấp nhận khi Buriram United từng có 2 mùa giải liên tiếp lọt vào tứ kết AFC Champions League Elite.

Trong khi đó, Công An Hà Nội dù chưa có nhiều kinh nghiệm ở sân chơi này lại đang thể hiện bộ mặt tích cực hơn hẳn. Đại diện Việt Nam thậm chí từng đánh bại Shanghai Port 3-2 ngay tại Trung Quốc.

Với những gì đang diễn ra, bóng đá Thái Lan đối diện nguy cơ không có bất kỳ đại diện nào vượt qua vòng phân hạng. Đây sẽ là bước thụt lùi lớn đối với nền bóng đá từng tạo dựng vị thế hàng đầu Đông Nam Á tại các giải đấu cấp CLB châu lục.