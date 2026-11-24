Buriram, đội bóng mạnh nhất Thái Lan (trái), lại thua ở AFC Champions League - Ảnh: AFC

Từng là niềm tự hào của bóng đá Thái Lan ở đấu trường châu lục, Buriram United đang trải qua mùa giải đáng thất vọng tại AFC Champions League Elite.

Trong chuyến làm khách trên sân Shanghai Port, đoàn quân của HLV Raul Caneda tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại 1-3. Đáng nói, cách đây 1 năm, Buriram United từng đánh bại chính đối thủ này với tỉ số 2-0.

Shanghai Port cũng là đội bóng từng thua Công An Hà Nội 2-3 ngay trên sân nhà hôm 27-10.

Sau 5 lượt trận, nhà vô địch Thái Lan chỉ giành được 3 điểm với thành tích 3 trận hòa và 2 thất bại. Hàng công của Buriram United cũng chơi kém hiệu quả khi chỉ ghi được 3 bàn thắng.

Trước khi thua Shanghai Port, đại diện Thái Lan lần lượt hòa Johor Darul Ta'zim (Malaysia) 1-1, thua Beijing Guoan (Trung Quốc) 0-1, hòa Gamba Osaka (Nhật Bản) 1-1 và Kashima Antlers (Nhật Bản) 0-0.

Sự sa sút này khiến người hâm mộ Thái Lan không khỏi bất ngờ, bởi Buriram United từng có 2 mùa giải liên tiếp lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á.

Ở mùa giải 2024-2025, đội bóng này giành 12 điểm sau 8 lượt trận, đứng thứ 6 khu vực Đông Á. Họ tiếp tục vượt qua Johor Darul Ta'zim ở vòng 16 đội và chỉ chịu dừng bước trước Al Ahli (Saudi Arabia) tại tứ kết.

Đến mùa giải 2025-2026, Buriram United tiếp tục khẳng định vị thế. Chỉ sau 4 lượt trận ở vòng phân hạng, họ đã có 6 điểm, gấp đôi số điểm giành được ở mùa giải năm nay.

Đại diện Thái Lan sau đó tái lập thành tích vào tứ kết, nơi họ thua sít sao 2-3 trước Shabab Al Ahli (UAE).

Không chỉ gặp khó khăn ở đấu trường châu lục, Buriram United gần đây còn đánh mất uy thế tại Đông Nam Á. Hôm 18-11, họ nhận thất bại 0-1 trước Công An TP.HCM tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup).

Trong nhiều năm qua, Buriram United được xem là lá cờ đầu của bóng đá Thái Lan. Với tiềm lực tài chính hùng hậu, dàn tuyển thủ quốc gia chất lượng cùng những ngoại binh đắt giá, đội bóng này thường xuyên thống trị các giải quốc nội.

Tuy nhiên thầy trò HLV Raul Caneda hiện đối diện nguy cơ bị loại ngay từ vòng phân hạng AFC Champions League Elite.

Khó khăn càng chồng chất khi 3 đối thủ còn lại của Buriram United đều là những đại diện Nhật Bản, gồm Kyoto Sanga, Kashiwa Reysol và Vissel Kobe.