Thùy Linh (giữa) có lần thứ 3 liên tiếp vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: QUANG LIÊM

Màn so tài giữa Thùy Linh (Đồng Nai) và Vũ Thị Trang (TP.HCM) được xem là "đại chiến" của cầu lông Việt Nam.

Thùy Linh là tay vợt số 1 trong nước, trong khi Vũ Thị Trang đứng số 2. Cả hai đều là những ngôi sao sáng, sở hữu kỹ thuật tốt. Thùy Linh có phần nhỉnh hơn, đồng thời có lợi thế về tuổi tác khi năm nay cô 29 tuổi. Bên kia lưới, Vũ Thị Trang hiện đã bước sang tuổi 34.

Và trận chung kết được chờ đợi này thật ra chỉ hấp dẫn trong ít phút đầu set 1. Vũ Thị Trang dẫn trước 2-0, nhưng Thùy Linh ghi liền 3 điểm để dẫn ngược 3-2.

Sau vài pha cầu giằng co, tay vợt của Đồng Nai liền tận dụng thế mạnh về điều cầu, dồn đối phương vào thế khó.

Việc liên tục chống đỡ khiến Vũ Thị Trang không thể duy trì khả năng xử lý chính xác. Thùy Linh giành chiến thắng cách biệt 21-9. Diễn biến của set đấu thứ 2 không có quá nhiều khác biệt, khi tay vợt trẻ hơn vẫn nắm giữ thế trận.

Thùy Linh có được thế trận áp đảo trong trận chung kết - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Vũ Thị Trang gây tiếc nuối khi không thể vô địch trên sân nhà - Ảnh: QUANG LIÊM

Lần này Thùy Linh còn sớm tạo ra cách biệt lớn, để rồi thắng tiếp 21-10, kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0.

Kết quả này giúp Thùy Linh có lần thứ 3 liên tiếp vô địch nội dung đơn nữ môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Chia sẻ sau thành tích này, tay vợt của Đồng Nai cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi làm được điều này. Dù đã là lần thứ 3 liên tiếp thì cảm xúc vẫn thật tuyệt vời".

Trong khi đó Vũ Thị Trang chia sẻ rằng cô cảm thấy buồn vì chỉ có thể giành tấm huy chương bạc. VĐV này tiết lộ rằng cô đã gặp một chấn thương nhẹ ở chân sau khi thi đấu nội dung đồng đội cách đây khoảng 1 tuần.

Cũng trong tối 25-11, trận chung kết đơn nam là màn so tài giữa hai tay vợt cùng đơn vị TP.HCM. Tại đây, tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Hải Đăng lội ngược dòng kịch tính trước Phan Phúc Thịnh với tỉ số 2-1 (16-21, 21-12, 21-12) để bảo vệ tấm huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc.

Hải Đăng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng - Ảnh: QUANG LIÊM