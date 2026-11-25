Lịch thi đấu chung kết môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Những ngày qua, môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chứng kiến lượng khán giả khổng lồ đến Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TP.HCM) xem các trận đấu.

Ngày thi đấu chung kết dự kiến sẽ đón lượng người hâm mộ đông đảo không kém, khi cả 5 trận đấu đều có các ngôi sao tham dự. Ngày thi đấu 25-11 sẽ bắt đầu từ 18h30.

Hai trận mở màn cho ngày là các trận đánh đôi. Trên sân 1 là trận đôi nam nữ giữa Phạm Văn Hải/Thân Văn Anh (Bắc Ninh) gặp Trần Đình Mạnh/Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng).

Cùng lúc đó, sân 2 là cuộc so tài ở nội dung đôi nữ giữa nội bộ đơn vị Hưng Yên. Một bên là Trần Thị Ánh/Đinh Thị Phương Hồng và bên còn lại là Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh. Đây cũng là trận chung kết duy nhất được diễn ra trên sân 2.

Trở lại sân 1, trận đấu thứ hai sau trận đôi nam nữ là trận chung kết đơn nam. Tại đây sẽ chứng kiến trận cuộc so tài nội bộ của đơn vị TP.HCM giữa Nguyễn Hải Đăng và Phan Phúc Thịnh. Với việc có tới 2 tay vợt chủ nhà thi đấu chung kết, khán đài Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương hứa hẹn sẽ bùng nổ.

Nhưng tâm điểm của tối 25-11 chắc chắn là ở trận đơn nữ giữa hai tay vợt rất đẳng cấp. Đại diện cho Đồng Nai là tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh. Bên kia lưới là tay vợt số 2 Vũ Thị Trang, người thi đấu cho đơn vị TP.HCM.

Thùy Linh được đánh giá cao hơn, nhưng Vũ Thị Trang vẫn đang cho thấy phong độ rất cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay. Nhiều người kỳ vọng trận đấu này sẽ có nhiều pha cầu căng thẳng, kịch tính và đẹp mắt.

Cuối cùng là trận chung kết đôi nam cũng rất đáng xem giữa Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng) và Nguyễn Văn Mai/Phạm Hồng Nam (Hà Nội).

Đôi nam của Lâm Đồng hiện là số 1 Việt Nam vào lúc này, và thường xuyên được thi đấu quốc tế. Nhưng bên phía Hà Nội lại có tay vợt kỳ cựu Phạm Hồng Nam, người đã giành không ít danh hiệu quốc tế. Màn so tài này sẽ khép lại môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.