Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương chật kín khán giả đi xem chung kết môn cầu lông - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) sẽ thi đấu chung kết với Vũ Thị Trang (TP.HCM), tạo ra một màn "đại chiến" ở nội dung đơn nữ. Sự xuất hiện của bộ đôi này là một trong những lý do chính để lôi kéo khán giả đến sân theo dõi môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Dù các trận chung kết chỉ bắt đầu từ 18h30, không khí tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã trở nên náo nhiệt từ nhiều giờ trước đó.

Theo ghi nhận, từ 17h30, các khán đài của nhà thi đấu đã không còn chỗ trống.

Để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ, ban tổ chức đã linh động bố trí thêm một khu vực dành cho khán giả ngay dưới sân. Tuy nhiên, khu vực này cũng nhanh chóng được lấp đầy. Nhiều cổ động viên chấp nhận đứng xem vì không còn ghế ngồi.

Càng sát giờ thi đấu, lượng người đổ về nhà thi đấu càng đông. Bên ngoài, nhiều khán giả vẫn kiên nhẫn xếp hàng, hy vọng có cơ hội vào sân theo dõi những màn tranh tài đỉnh cao của cầu lông Việt Nam.

Anh Nguyễn Văn Thanh, một người dân TP.HCM, cho biết đã chủ động thu xếp công việc để có mặt tại nhà thi đấu sớm hơn 2 tiếng so với giờ thi đấu.

"Tôi đọc báo thì thấy hôm qua (24-11) đã có rất đông người đến xem. Nghĩ rằng chung kết sẽ còn đông hơn nên từ 16h đã thu xếp công việc để ra trước giành chỗ", anh Thanh chia sẻ.

Sự xuất hiện của các ngôi sao như Thùy Linh là lý do mà môn cầu lông tạo được sức hút - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Khu vực dưới sân cũng không còn chỗ trống - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Trong khi đó, chị Hoàng Thu Cúc là một trong những khán giả may mắn vào được nhà thi đấu dù đến khá sát giờ.

"Từ chỗ làm của tôi qua nhà thi đấu khoảng 10km, mà mình không thể xin về sớm. Giờ tan tầm cũng đông xe nên phải gần 18h mình mới tới nơi. Lúc đó lượng người xếp hàng cũng đã rất dài nên mình tính bỏ cuộc, may mắn là vẫn vào được sân. Tôi rất hâm mộ Thùy Linh và hy vọng cô sẽ giành chiến thắng", chị Cúc kể.

Dù vậy, chị Cúc cũng đành bất lực trước lời nhờ giữ chỗ của một số người bạn khi bên trong nhà thi đấu gần như không còn chỗ trống.

Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương có sức chứa khoảng 800 chỗ ngồi. Lường trước sức hút của các trận chung kết, ban tổ chức đã bố trí thêm khu vực dưới sân, có thể phục vụ khoảng 400 khán giả.

Tuy nhiên, ngay cả khi sức chứa được tăng thêm, nhà thi đấu vẫn khó đáp ứng hết nhu cầu thưởng thức cầu lông của người hâm mộ.

Ban tổ chức, lực lượng an ninh và các tình nguyện viên đã phải làm việc hết công suất để điều tiết lượng khán giả ra vào, đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của các VĐV.

Nhờ đó, dù lượng người đổ về rất đông, nhà thi đấu Hồ Xuân Hương vẫn không xảy ra tình trạng "vỡ trận". Các trận chung kết được bắt đầu đúng giờ trong bầu không khí vô cùng sôi động.

Bầu không khí sôi động được tạo ra từ các khán đài - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Khu vực dưới sân chứng kiến một lượng đông đảo CĐV - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhiều người chấp nhận đứng theo dõi các trận đấu vì không còn ghế ngồi - Ảnh: ĐỨC KHUÊ