Đoàn công tác Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 11 kiểm tra, phát hiện 2 nơi này kinh doanh gas không phép - Ảnh: A.X.

Hai điểm kinh doanh được phát hiện trên đường Lạc Long Quân và đường Bình Thới. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận các cơ sở hoạt động kinh doanh gas nhưng không có giấy phép theo quy định.

Đợt kiểm tra được thực hiện theo Công văn 11226/UBND-NCPC ngày 14-11-2026 của UBND TP.HCM về rà soát các cơ sở kinh doanh khí gas trên địa bàn.

Theo yêu cầu, các địa phương phải hoàn thành rà soát ban đầu trong 15 ngày, tập trung vào những cơ sở kinh doanh gas nằm xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Thời gian qua, nhiều vụ nổ liên quan đến khí gas gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tại TP.HCM, ngày 13-11, vụ nổ xảy ra tại số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tại Hà Nội, ngày 24-11, một vụ nổ xảy ra tại cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa. Theo điều tra ban đầu của Công an TP Hà Nội, vụ nổ xuất phát từ việc rò rỉ khí gas gặp nguồn nhiệt.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM khuyến cáo hơi gas khi thoát ra ngoài, hòa trộn với không khí có thể tạo thành hỗn hợp dễ cháy, nổ khi gặp ngọn lửa hoặc tia lửa điện.

Do hơi gas nặng hơn không khí, khí thoát ra có thể tích tụ sát nền nhà, tại các khu vực kín, thiếu thông gió, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Người dân được khuyến cáo mua, đổi gas tại các cửa hàng có địa chỉ, thông tin liên hệ rõ ràng; kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong và thông tin kiểm định khi nhận bình gas.

Đồng thời cần thường xuyên kiểm tra dây dẫn, van bình và thiết bị sử dụng gas để kịp thời phát hiện rò rỉ.

Khi phát hiện sự cố hoặc nguy cơ cháy nổ, người dân cần nhanh chóng xử lý theo hướng dẫn an toàn, tránh bật, tắt các thiết bị điện, sử dụng nguồn lửa tại khu vực nghi rò rỉ gas và gọi số 114 khi cần hỗ trợ khẩn cấp.

Ngoài số 114, người dân có thể phản ánh các cơ sở có dấu hiệu vi phạm quy định an toàn trong kinh doanh, bảo quản và sử dụng gas qua số điện thoại 098.348.1400 của Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM.



Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 11 kiểm tra hai cơ sở kinh doanh gas không phép - Ảnh: A.X

Cùng ngày, đoàn công tác của Phòng PC07 do Trung tá Phạm Hữu Nam, Phó Đội trưởng Đội công tác phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng đi kiểm tra bếp ăn tập thể tại Học viện Phật giáo - Ảnh: PC07