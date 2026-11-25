Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, trao đổi với phóng viên - Ảnh: MINH HÒA

Khuyến cáo lắp cảnh báo phát hiện rò rỉ khí gas

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, cho biết ngay sau vụ nghi nổ khí gas xảy ra tại phường Tân Thuận, Công an TP.HCM đã có văn bản tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo các cấp, các ngành tổng rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo này, Công an TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổng rà soát, giao Phòng PC07 chủ trì, phối hợp công an cấp xã tổ chức kiểm tra đồng loạt.

Theo Trung tá Châu, đợt kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm trong hoạt động kinh doanh LPG; đồng thời nhận diện, xử lý nghiêm các hành vi không bảo đảm an toàn trong kinh doanh, sử dụng gas.

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ tập trung rà soát, không bỏ lọt các cơ sở sang chiết gas trái phép. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, PC07 sẽ đề xuất xử lý hình sự.

Hiện TP.HCM có hơn 1.600 cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Thời gian tới, toàn bộ các cơ sở này sẽ được đưa vào diện kiểm tra. Song song đó, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở ký cam kết không sang chiết gas trái phép, chỉ thực hiện hoạt động sang chiết khi đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn theo quy định.

Trung tá Châu cũng lưu ý các tiệm tạp hóa, cửa hàng bán lẻ có nhu cầu kinh doanh bình gas mini cần tìm hiểu kỹ quy chuẩn, quy định về an toàn. Việc kinh doanh, sử dụng phải bảo đảm đúng chủng loại bình được phép lưu hành và đáp ứng các điều kiện an toàn.

Theo ông Châu, trên thị trường hiện có hai loại bình gas mini, gồm loại chỉ sử dụng một lần và loại được thiết kế để nạp lại. Tuy nhiên, đối với loại bình được phép nạp lại, việc nạp gas phải được thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo quy định.

Bên cạnh việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas, Phòng PC07 cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là trong thời điểm cuối năm.

Trung tá Châu cho biết vào thời điểm này, nhu cầu sử dụng điện, nguồn nhiệt và các loại năng lượng thường tăng cao. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sử dụng nhiệt và hệ thống gas (nếu có).

Người dân nên chủ động trang bị các thiết bị cảnh báo cháy, cảnh báo rò rỉ khí gas để kịp thời phát hiện nguy cơ ngay từ khi mới phát sinh, có biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Cuối năm tăng nguy cơ cháy nổ, siết kiểm tra khu công nghiệp

Thời gian tới, Phòng PC07 sẽ triển khai thêm các hình thức tuyên truyền nhằm hình thành thói quen tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy cho chủ cơ sở và người dân.

Trong đó, cơ quan công an và chính quyền địa phương sẽ đưa ra những câu hỏi gần gũi, gắn với sinh hoạt hằng ngày như hệ thống điện trong nhà có bảo đảm an toàn không, sử dụng nguồn nhiệt thế nào cho đúng cách, đốt vàng mã ra sao để phòng ngừa cháy nổ...

"Những câu hỏi đơn giản được đặt ra thường xuyên sẽ giúp người dân dần ghi nhớ, hình thành thói quen kiểm tra và chủ động phòng ngừa, từ đó giảm thiểu nguy cơ cháy nổ", Trung tá Châu chia sẻ.

Cùng với tuyên truyền, PC07 sẽ tăng cường tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư. Theo Trung tá Châu, việc trực tiếp tham gia thực hành sẽ giúp người dân ghi nhớ các kỹ năng, hình thành phản xạ cần thiết để ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn.

Phòng PC07 cũng sẽ tham mưu Ban giám đốc Công an TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM triển khai thêm các giải pháp tăng cường năng lực chữa cháy tại chỗ. Trong đó có nghiên cứu tận dụng nguồn nước cấp 3 của thành phố để xây dựng hệ thống máy bơm chữa cháy tại khu dân cư; củng cố lực lượng chữa cháy tại chỗ, nâng cao khả năng phản ứng nhanh, nhất là khi mùa khô đang đến gần.

Đối với các khu chế xuất, khu công nghiệp, PC07 sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại những cơ sở có quy mô, diện tích lớn. Việc kiểm tra sẽ căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật hiện hành, tập trung vào điều kiện an toàn, khả năng vận hành của các hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

Trung tá Châu nhấn mạnh những cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử lý nghiêm, trường hợp vi phạm đến mức phải đình chỉ sẽ kiên quyết đình chỉ hoạt động. Với những cơ sở chây ì, không khắc phục vi phạm, lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn để xử lý dứt điểm.

"Quan điểm của chúng tôi là quyết liệt trong kiểm tra, quyết liệt trong xử lý, không để những vi phạm về phòng cháy chữa cháy tồn tại kéo dài", Trung tá Châu nói.

Vụ nổ khí gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận xảy ra ngày 13-11 khiến 3 người chết, 10 người bị thương - Ảnh: PC07