Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ nổ - Ảnh: HỒNG QUANG

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13h ngày 24-11 có 16 nạn nhân trong vụ tai nạn nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Trong đó 6 người tử vong; 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện, gồm: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.

Cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đã ký văn bản khẩn gửi Giám đốc các bệnh viện: Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội về việc tập trung cấp cứu, điều trị nạn nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu, chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư và trang thiết bị cho công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật. Các đơn vị cần bố trí bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao trực tiếp điều trị nhằm hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong và di chứng.

Bên cạnh đó, các bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với các ca nặng, nguy kịch, đa chấn thương; chủ động đề nghị tuyến trên hoặc bệnh viện chuyên khoa đầu ngành hỗ trợ chuyên môn khi vượt quá khả năng.

Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm thường trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng phương án chuyển tuyến an toàn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và bảo đảm chế độ, chính sách cho người bệnh.

Các đơn vị có trách nhiệm rà soát danh sách, thường xuyên cập nhật diễn biến sức khỏe của từng nạn nhân về Sở Y tế Hà Nội, báo cáo UBND TP Hà Nội.

Nạn nhân vụ nổ được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa - Ảnh: BVCC

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 24-11, người dân tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) nghe tiếng nổ lớn.

Tại hiện trường, nhiều kết cấu của khu nhà ven đường văng ra đường. Một số hộ dân quanh khu vực cho biết nhà họ bị vỡ cửa kính.

Theo Công an TP Hà Nội, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ nghi do nổ khí gas, đã gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau nhà tập thể E4.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nơi xảy ra vụ nổ là hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, tại đây kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn.

Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas. Vụ nổ gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, 6 nạn nhân tử vong liên quan vụ nổ tính đến 13h ngày 24-11 gồm: 1. Vũ Thị Linh P., 1986 2. Đỗ Xuân H., 1987 3. Trần Thị K., 1970 4. Nguyễn Xuân V., 1964 5. Bùi Văn S., 1984 6. Nạn nhân chưa rõ tên, 1971 10 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện gồm: 1. Lý Ngọc A., 2007, đa chấn thương 2. Trần Mỹ H., 2002, đa chấn thương 3. Trần Thị Thu H., 1978, chấn động não 4. Dương Thúy V., 1948, gãy xương 5. Nguyễn Diễm M., 1992, gãy xương đùi phải 6. Đỗ Nguyên V., 1998, gãy xương đùi phải 7. Đỗ Ngọc Q., 1983, vết thương vùng đầu 8. Trịnh Thị T., 1944, vết thương vùng mặt 9. Bùi Văn G., 1959, vết thương phần mềm 10. Cung Thị Kiều A., 2004, vết thương phần mềm