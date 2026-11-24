Lực lượng chức năng phát loa kêu gọi người dân tại nhà tập thể di dời - Ảnh: HỒNG QUANG

Liên quan vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), Công an TP Hà Nội cho biết nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4. Cơ quan chức năng đã đưa 11 người bị thương đến bệnh viện, 2 người tử vong đã bàn giao cho lực lượng y tế.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện việc di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bởi khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ E3-E4.

Sau khi nhận thông báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt kê khai các nhân khẩu tại khu tập thể E3, E4

Người dân nhanh chóng di dời, chủ yếu mang theo những đồ dùng sinh hoạt cơ bản

Nhiều người cho biết trước mắt họ đến ở nhà người quen, sau đó sẽ chờ các chính sách của phường và TP

Lực lượng chức năng đi từng nhà để rà soát, đảm bảo không còn người trên các căn hộ

Dưới sân khu nhà tập thể, đồ đạc ngổn ngang cùng nhiều mảnh kính vỡ văng tung tóe

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, khoảng 10h40 cùng ngày, nhiều hộ dân sinh sống tại 2 tòa tập thể cũ nhận được thông báo di dời với điểm đến dự kiến tại khu vực Long Biên.

Lúc 11h, lực lượng công an, tổ dân phố có mặt tại khu nhà để kêu gọi người dân di dời. Phần lớn các hộ dân di chuyển khỏi khu vực lúc 12h.

"Trước mắt tôi đến ở nhà người quen, sau đó sẽ chờ các chính sách của phường và TP", một phụ nữ nhà có 5 nhân khẩu ở khu tập thể E4 cho biết.

Lối vào khu vực được phong tỏa, phần lớn các hộ dân di chuyển khỏi khu vực lúc 12h trưa 24-11