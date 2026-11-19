Trung tá Lê Tấn Châu - Phó trưởng Phòng PC07 Công an TP.HCM - nói về việc xử lý rò rỉ gas tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội chiều 19-11, Trung tá Lê Tấn Châu - Phó Trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM - cho biết nguyên nhân vụ nổ ở cửa hàng gas ở phường Tân Thuận vừa qua có liên quan đến hoạt động sang chiết gas trái phép.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và có thể khởi tố hình sự đối với những cá nhân liên quan đến vụ nổ.

Sau vụ việc, PC07 tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo TP.HCM tổ chức rà soát các cửa hàng kinh doanh gas, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Đơn vị cũng nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường an toàn đối với các cửa hàng kinh doanh gas trong khu dân cư.

Khuyến cáo thêm để người dân chủ động có các biện pháp phòng tránh, Trung tá Châu cho biết khi phát hiện mùi gas, người dân cần bình tĩnh, hô hoán để cảnh báo những người xung quanh. Sau đó tìm cách thông thoáng không gian để giảm lượng khí gas tích tụ.

Tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, cắm hoặc rút phích cắm điện vì có thể phát sinh tia lửa. Nếu đủ khả năng và bảo đảm an toàn, người dân có thể tiếp cận bình gas để khóa van. Trường hợp không bảo đảm an toàn, cần gọi cơ quan công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy hoặc đơn vị cung cấp gas đến xử lý.

Về cách sử dụng bếp gas, đại diện PC07 nhấn mạnh khi nấu ăn xong, người dân phải khóa van bình gas trước, chờ lửa cháy hết rồi mới tắt bếp. Không làm ngược lại vì lượng gas còn trong đường ống có thể rò rỉ và tích tụ.

Các hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra bình gas, van bình, van điều áp, dây dẫn, khớp nối và bếp gas. Chú ý tình trạng bình bị móp méo, gỉ sét, dây dẫn bị hư hỏng do tác động của môi trường, nhiệt độ hoặc bị chuột cắn. Người dân có thể dùng nước xà phòng bôi lên dây dẫn, nếu xuất hiện bọt khí thì có thể đang bị rò rỉ gas…

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chánh văn phòng UBND phường Tân Thuận - thông tin tại họp báo chiều 19-11 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cũng tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chánh văn phòng UBND phường Tân Thuận - cho biết theo báo cáo đến 13h ngày 19-11, vụ nổ tại cửa hàng gas Sáu Hùng, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận đã làm 3 người tử vong, 9 người bị thương. Trong đó, 2 người đang điều trị tại bệnh viện, 7 người đã xuất viện.

Đại diện UBND phường Tân Thuận cho biết người thứ ba tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy lúc khoảng 7h22 ngày 19-11.

Vụ nổ khiến 2 căn nhà sập hoàn toàn, 2 căn nhà sập một phần. Một số nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính, một số xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay trong ngày xảy ra vụ việc, địa phương đã hỗ trợ tổng cộng 266 triệu đồng cho gia đình người tử vong, người bị thương và các hộ có nhà bị sập.

Về việc rà soát các cơ sở kinh doanh gas, UBND phường Tân Thuận cho biết đã ban hành các văn bản chỉ đạo công an phường, các phòng chuyên môn, trung tâm cung ứng dịch vụ công và khu phố tăng cường tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và quy định kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Phường cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố tổng rà soát, kiểm tra theo phân cấp.