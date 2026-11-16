Cảnh sát PCCC TP.HCM khuyến cáo 5 điều 'tuyệt đối không được làm' khi sử dụng gas

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát vụ nổ ở đường Bùi Văn Ba - Ảnh: PC07

Ngày 16-11, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm soát an toàn trong toàn bộ quá trình giao nhận, lắp đặt, bảo quản và sử dụng gas, nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ ngay từ những thao tác thường ngày.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy, nổ liên quan đến khí gas, gây hậu quả nghiêm trọng.

Gần đây nhất, trưa 13-11, vụ nổ tại đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận khiến hai căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà liền kề hư hỏng nặng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương triển khai tìm kiếm, đưa 12 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. Tuy nhiên, hai nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc cho thấy sự cố liên quan đến gas không chỉ giới hạn trong phạm vi căn bếp mà còn có thể gây sức ép lớn, phá hủy tường, cửa, mái và kết cấu công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến những hộ dân xung quanh.

Gas rò rỉ có thể tích tụ sát nền nhà

Theo Phòng PC07, gas dân dụng thường là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Khi thoát ra ngoài, khí gas có thể hòa trộn với không khí tạo thành hỗn hợp dễ cháy, nổ nếu gặp ngọn lửa hoặc tia lửa điện. Đáng chú ý, hơi LPG nặng hơn không khí nên có xu hướng tích tụ ở khu vực sát nền nhà, hố, rãnh và những nơi thiếu thông gió.

Khi lượng khí tích tụ đủ lớn, chỉ cần một nguồn phát lửa cũng có thể gây cháy, nổ với sức công phá lớn. Khí gas có thể rò rỉ từ nhiều vị trí như van bình, bộ điều áp, dây dẫn, các mối nối hoặc bếp.

Vì vậy việc kiểm tra an toàn không nên chỉ tập trung vào bình gas, mà cần rà soát toàn bộ hệ thống, đặc biệt những vị trí khuất hoặc vừa được tháo lắp.

Kiểm tra kỹ bình gas và phụ kiện trước khi sử dụng

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên mua, đổi gas tại những cửa hàng có địa chỉ và thông tin liên hệ rõ ràng. Khi nhận bình, cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin kiểm định và tình trạng bên ngoài.

Không tiếp nhận những bình gas bị móp méo, ăn mòn nghiêm trọng, hư hỏng hoặc có dấu hiệu rò rỉ. Người dân cũng cần yêu cầu nhân viên giao gas kiểm tra độ kín sau khi lắp đặt, hướng dẫn cách sử dụng và chỉ rõ vị trí khóa nguồn cấp gas khi cần thiết.

Không sử dụng bình đã bị sang chiết

Bình gas phải được đặt đứng vững tại nơi thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và không cản trở lối thoát nạn. Dây dẫn, bộ điều áp phải đúng chủng loại, phù hợp với thiết bị và được lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đặc biệt, không đặt bình gas trong hầm kín, không để đồ đạc che khuất khu vực đặt bình hoặc chèn ép dây dẫn. Đối với bếp gas mini, người dân cần sử dụng bình và dụng cụ nấu phù hợp với thiết kế của bếp.

Tuyệt đối không tự nạp lại những bình được thiết kế dùng một lần hoặc sử dụng bình đã bị sang chiết. Không dùng nồi, chảo quá lớn khiến nhiệt truyền đến khoang chứa bình gas, đồng thời không tự ý thay đổi kết cấu hay vô hiệu hóa các bộ phận an toàn của bếp.

Không rời bếp khi đang đun nấu

Trong quá trình sử dụng, người dân cần thường xuyên theo dõi bếp, tránh để thức ăn trào ra làm tắt lửa trong khi gas vẫn tiếp tục được cấp.

Nếu bếp không bắt lửa, cần dừng thao tác, khóa nguồn cấp theo hướng dẫn của thiết bị và kiểm tra nguyên nhân trước khi sử dụng lại. Sau khi nấu xong, phải thực hiện đầy đủ thao tác khóa nguồn gas và tắt bếp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Trước mỗi lần sử dụng, cần quan sát dây dẫn để phát hiện những dấu hiệu bất thường như nứt, gập, kéo căng, bị chuột cắn hoặc tiếp xúc với bề mặt nóng. Khi phát hiện phụ kiện hư hỏng, phải ngừng sử dụng và nhờ người có chuyên môn kiểm tra, thay thế.

Một nguyên tắc đặc biệt quan trọng là không dùng lửa để kiểm tra vị trí rò rỉ gas, không tự ý nối vá dây dẫn hoặc tháo sửa van bình để tiếp tục sử dụng.

Đối với nhà hàng, quán ăn và bếp ăn tập thể, chủ cơ sở cần phân công người chịu trách nhiệm kiểm tra hệ thống gas trước khi mở bếp, theo dõi trong quá trình hoạt động và kiểm tra khi kết thúc ca làm việc.

Nhân viên mới phải được hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng, vị trí khóa nguồn gas và quy trình xử lý khi phát hiện bất thường.

Cơ sở kinh doanh gas phải kiểm soát chặt nguy cơ cháy nổ

Đối với các cửa hàng kinh doanh gas, Phòng PC07 yêu cầu chủ cơ sở kiểm soát chặt việc nhập, xuất, sắp xếp và bảo quản bình gas; không kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, không tổ chức hoặc để xảy ra hoạt động sang chiết, nạp gas trái phép, không bảo đảm điều kiện an toàn.

Tuyệt đối không sử dụng dụng cụ tự chế để chuyển gas giữa các bình, không nạp lại bình gas mini loại dùng một lần.

Khu vực bảo quản gas phải được giữ thông thoáng, không hút thuốc, đun nấu hoặc thực hiện các hoạt động hàn, cắt có phát sinh tia lửa. Lối đi, lối thoát nạn phải luôn thông suốt; phương tiện phòng cháy chữa cháy cần được trang bị và duy trì trong tình trạng sẵn sàng hoạt động.

Nhân viên làm việc tại cơ sở phải được hướng dẫn, huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ được giao. Chủ cơ sở cần thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những tồn tại về an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời xác định rõ người chịu trách nhiệm theo dõi việc khắc phục.

Phòng PC07 lưu ý phòng ngừa cháy nổ gas không chỉ là trách nhiệm của đơn vị cung cấp, mà còn phụ thuộc vào ý thức và thói quen của mỗi người sử dụng.

Việc lựa chọn bình gas có nguồn gốc rõ ràng, lắp đặt đúng kỹ thuật, kiểm tra thường xuyên và khóa van sau khi sử dụng là những thao tác đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình và cộng đồng.