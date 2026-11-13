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Nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập, nhiều xe máy bị vùi lấp

tác giả
MINH HÒA
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MINH HÒA
MINH HÒA
HỮU DUY
HỮU DUY

Trưa 13-11, lực lượng chức năng phường Tân Thuận (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà đổ sập.

Nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập, nhiều xe máy bị vùi lấp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập - Ảnh: MINH TUẤN

Theo ghi nhận, vụ việc xảy ra vào giữa trưa tại khu vực đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. 

Sức ép từ vụ nổ nghi do khí gas khiến nhiều mảng tường, mái tôn cùng đồ đạc bên trong hai căn nhà đổ sập, ngổn ngang.

Gạch đá, xà bần từ hai căn nhà tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba. Đáng chú ý, nhiều xe máy để gần khu vực bị các mảng tường, vật liệu xây dựng đổ xuống vùi lấp.

Sự cố xảy ra vào thời điểm giữa trưa, khi lượng phương tiện lưu thông trên đường Bùi Văn Ba khá đông, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, căng dây cảnh báo và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng có mặt tìm kiếm xem có người mắc kẹt hay không.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường cơ bản được kiểm soát. Các đơn vị chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà.

Nguyên nhân vụ việc, đặc biệt nghi vấn nổ khí gas, đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập, nhiều xe máy bị vùi lấp - Ảnh 2.

Nhiều tài sản bị vùi lắp - Ảnh: MINH TUẤN

Nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập, nhiều xe máy bị vùi lấp - Ảnh 4.Vụ nổ sập nhà tại quận 11 (TP.HCM): Năm người bị thương

TT(TP.HCM) - Sáng 21-6, nguồn tin từ Sở cảnh sát PCCC cho biết có năm người bị thương trong vụ nổ được nghi do rò rỉ khí đốt tại số 175/85A Hà Tôn Quyền (P.4, Q.11, TP.HCM).

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MINH HÒA - HỮU DUY
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    Chủ đề: nổ khí gas Nổ sập nhà cửa sập nhà vụ sập nhà

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