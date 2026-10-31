Hơn 2.500 người diễn tập ứng phó tình huống cháy, nổ tại Công ty hóa dầu Long Sơn

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập - Ảnh: MINH HÒA

Tham dự buổi diễn tập có ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07) Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Tình huống giả định vào hồi 10h30 ngày 31-10, tại khu vực bồn TK-7400B chứa Butene-1 xuất hiện dông, sét. Do hệ thống chống sét đang được bảo trì, không hoạt động, một tia sét đánh trực tiếp vào cụm van xả áp trên đỉnh bồn, gây cháy hỗn hợp hơi Butene-1 và phát nổ mạnh.

Vụ nổ làm bồn TK-7400B bị phá hủy nghiêm trọng; các kết cấu thép, thiết bị và đường ống công nghệ bị sập đổ, biến dạng, đứt gãy, khiến 5 công nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Sóng xung kích và các mảnh kim loại từ vụ nổ làm hư hỏng các bồn chứa xăng TK-7500A, TK-7500B và TK-7500C, khiến xăng chảy tràn trong khu vực đê bao, bắt lửa tạo thành nhiều đám cháy lớn.

Trong đó, bồn TK-7500B bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, lượng xăng chảy tràn lớn làm đám cháy phát triển nhanh, phức tạp.

Cùng thời điểm, tại cầu cảng nhập Naphtha, van tự động trên tuyến ống nhập gặp sự cố, đóng đột ngột làm áp suất tăng cao, khiến khớp nối giữa tàu và cần nhập bị bung, làm khoảng 5.000 lít Naphtha tràn trên boong tàu và xuống mặt nước.

Trong quá trình xử lý sự cố, một thủy thủ nghe tiếng nổ từ khu bồn, giật mình làm rơi dụng cụ kim loại, phát sinh tia lửa gây cháy hỗn hợp hơi Naphtha tích tụ trên boong tàu.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng trên boong tàu và mặt biển, đe dọa cầu cảng và các tuyến ống công nghệ. Trên tàu có 36 thủy thủ, trong đó 6 người bị thương tại khu vực boong tàu; 6 người sử dụng xuồng cứu sinh thoát nạn; 24 người hoảng loạn nhảy xuống biển và trôi dạt trên mặt nước...

Một số hình ảnh buổi diễn tập:

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07), phát biểu tại buổi diễn tập - Ảnh: MINH HÒA

Cùng thời điểm, tại cầu cảng nhập Naphtha, van tự động trên tuyến ống nhập gặp sự cố, đóng đột ngột làm áp suất tăng cao, khiến khớp nối giữa tàu và cần nhập bị bung, làm khoảng 5.000 lít Naphtha tràn trên boong tàu và xuống mặt nước - Ảnh: A LỘC

Đám cháy nhanh chóng lan rộng trên boong tàu và mặt biển, đe dọa cầu cảng và các tuyến ống công nghệ. Trên tàu có 36 thủy thủ, trong đó 6 người bị thương tại khu vực boong tàu; 6 người sử dụng xuồng cứu sinh thoát nạn; 24 người hoảng loạn nhảy xuống biển và trôi dạt trên mặt nước - Ảnh: A LỘC

Nhận lệnh từ Chỉ huy hiện trường, ê-kíp vận hành thiết bị bay không người lái HERA V2 nhanh chóng triển khai nhiệm vụ quan sát từ trên cao, mở rộng phạm vi tìm kiếm những người bị nạn đang trôi dạt giữa biển. Từ góc nhìn trên không, thiết bị bay hỗ trợ phát hiện, xác định vị trí nạn nhân, đồng thời truyền hình ảnh về sở chỉ huy, giúp các lực lượng cứu nạn kịp thời điều chỉnh hướng tiếp cận. Cuộc thực tập huy động nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại, chuyên dụng, trong đó có flycam trinh sát từ trên cao và mang dụng cụ cứu nạn khẩn cấp - Ảnh: MINH HÒA

Tại khu vực nhà máy phụ trợ, lực lượng ứng phó hóa chất phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, bộ phận kỹ thuật và môi trường của công ty tổ chức trinh sát, xác định phạm vi phát tán khí độc, khoanh vùng nguy hiểm; sử dụng phương tiện bảo hộ, thiết bị chuyên dụng tiếp cận, cứu 4 người mắc kẹt trong ô tô, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát nguồn rò rỉ hóa chất - Ảnh: MINH HÒA

Xe bồn đang nhập hóa chất axit Clohydric (HCl). Sau tiếng nổ, hoạt động nhập hóa chất được yêu cầu dừng. Trong quá trình di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, xe bồn xảy ra va chạm với một ô tô, làm hư hỏng van chứa, khiến khoảng 80 lít HCl rò rỉ ra môi trường. Lực lượng chức năng liền triển khai cứu người bị nạn mắc kẹt - Ảnh: MINH HÒA

Các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đặc biệt tinh nhuệ triển khai phương tiện chuyên dụng tìm kiếm người mắc kẹt dưới các cấu kiện sập đổ, phối hợp cứu 3 người bị nạn trên nóc bồn TK-7150A, tổ chức chữa cháy, làm mát các bồn chứa và bảo vệ hệ thống đường ống công nghệ - Ảnh: MINH HÒA

Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh: MINH HÒA

Bộ Tư lệnh Thành phố huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng phối hợp ứng phó sự cố hóa chất, tổ chức trinh sát, xác định phạm vi nguy hiểm và hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cứu người tại khu vực xe bồn chở axit Clohydric bị rò rỉ - Ảnh: MINH HÒA

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, lực lượng triển khai xe thang phun nước làm mát bồn chứa TK-7500A; các xe chữa cháy truyền nước cho robot chữa cháy phun nước làm mát bồn chứa TK-7500C, bảo vệ các công trình và hệ thống đường ống công nghệ lân cận - Ảnh: MINH HÒA

Xe thang triển khai đội hình phun nước làm mát bồn chứa TK-7500C; các xe chữa cháy phối hợp robot chữa cháy phun nước làm mát, bảo vệ bồn chứa TK-7500A, ngăn chặn nguy cơ cháy lan; đồng thời chuẩn bị đội hình phun bọt theo lệnh của chỉ huy chữa cháy - Ảnh: MINH HÒA

Cuộc thực tập huy động nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại, chuyên dụng như xe chữa cháy, xe thang, robot chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, tàu và ca nô chữa cháy, thiết bị tìm kiếm người bị nạn trong công trình sập đổ, thiết bị ứng phó sự cố hóa chất và các phương tiện chuyên dụng khác - Ảnh: MINH HÒA

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn có sự tham gia của 2.571 người, 147 phương tiện các loại và 6 động vật nghiệp vụ, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Tây Ninh - Ảnh: A LỘC

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn thuộc Tập đoàn SCG, là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, diện tích khoảng 464 ha. Cơ sở có 33 bồn chứa thuộc 4 loại: mái nổi, mái vòm, hình cầu và vách đôi, tổng sức chứa khoảng 350.000 tấn. Bồn naphtha lớn nhất có dung tích khoảng 100.000 m³, đường kính 74m - Ảnh: A LỘC